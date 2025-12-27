Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satışta. Gözler ünlülerin yazlıklarına çevrildi
Pek çok unutulmaz esere imza atan Kayahan'ın Balıkesir Gömeç'teki "Gönül Köşkü"nün satışa çıkarılması akıllara tatil bölgeleriyle özdeşleşen ünlüleri getirdi.
2015 yılında hayatını kaybeden usta müzisyen Kayahan Açar’a ait Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bulunan "Gönül Köşkü" olarak bilinen evi satışa çıkarıldı.
Usta müzisyenin unutulmaz birçok bestesine imza attığı köşkü, 1609 metrekare arsa üzerindeki 5 bitişik evden oluşuyor. Her biri 5 oda, 1 salon olan evlerden oluşan köşk, havuzu, deniz manzarası ve peyzajıyla dikkat çekiyor.
Satış bedelinin 130 milyon TL olduğu belirtilen Kayahan'ın “Gönül Köşkü”yle ilgili haberler sonrası, farklı bölgelerde evi olan ünlü isimler merak edildi.
ZEKİ MÜREN
Yaşamı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset dolduran Türk Sanat Müziği'nin en büyük yorumcularından Zeki Müren'İN 1980 yılından, vefat ettiği 1996 yılına kadar yaşadığı Bodrum’daki iki katlı evi şimdilerde müzeye dönüştürüldü.
ATA DEMİRER
Bozcaada deyince akla ilk gelen ünlü isimlerden olan Ata Demirer, kısa bir süre önce ilk kez 17 yaşındayken tüplü dalış için geldiği Bozcaada'ya aşık olup burada yaşamaya karar verdiğini açıkladı.
HÜLYA AVŞAR
Ayvalık hayranı olan Hülya Avşar, uzun yıllardır her yazı Ayvalık'ta geçiriyor. Ünlü isim yazlık evinden paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.
YILMAZ ERDOĞAN
Şimdilerde "Organize İşler: Karun Hazinesi" adlı diziyle gündemde olan Yılmaz Erdoğan da sık sık Köyceğiz'deki çiftliğine gidiyor ve gözlerden uzak günler geçiriyor.
CANDAN ERÇETİN
Kendisi de Kırklarelili olan ünlü şarkıcı Candan Erçetin, sahnelerden her fırsat bulduğunda Lüleburgaz’daki çiftliğine gidiyor.