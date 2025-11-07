Kaybolmaya yüz tutmuş mesleğini 30 yıldır sürdürüyor: ''Gençler bu işi yapmaz''

Eskiden Rize’de birçok bakır parlatma ustası olduğunu anlatan Nuroğlu, bugün bu işi tek başına sürdürmenin hem gururunu hem de hüznünü yaşıyor.

Yılların emeğiyle kazanılmış tecrübesini, artık yalnızca kendi geçimini sağlayacak kadar iş yaparak sürdüren usta, "Ben gittikten sonra bu işi Rize’de yapacak kimse kalmayacak" sözleriyle mesleğin geleceğine dair endişesini dile getiriyor.