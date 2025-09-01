Kaygıyı azaltan bitkisel takviye: Reçeteli anksiyete ilaçlarından daha etkili

Yeni bir araştırma, lavanta yağının, kaygıyı azaltmada reçeteli anksiyete ilaçları kadar etkili olduğunu ortaya koydu.

Polonyalı bilim insanlarının yürüttüğü çalışmaya göre; lavanta yağı, kapsül formunda ve ağızdan günlük olarak alındığında anksiyete tedavisinde olumlu sonuçlar gösterebilir. Üstelik bu takviye, yaygın anksiyete ilaçlarının aksine bağımlılık yapmayan bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Bilim insanları, lavanta yağının vücudun stresle başa çıkma mekanizması olan parasempatik sinir sistemi üzerinde etkili olabileceğini düşünüyor. Anksiyetesi olan bireylerde bu sistemin yeterince aktif olmaması nedeniyle, lavanta yağı bu süreci destekleyerek belirtileri hafifletebiliyor.


İngiltere’de sekiz milyondan fazla insanın bir tür anksiyete bozukluğu yaşadığı tahmin ediliyor. Bu durum reçeteli anksiyete ilaçlarına olan talebin  hızla artmasına neden olurken, uzmanlar söz konusu ilaçların cinsel isteksizlik, karaciğer hasarı ve kronik yorgunluk gibi yan etkileri bulunduğu konusunda uyarıyor.


Daily Mail'e konuşan Dr. Hans-Peter Volz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Doktorlar, duygusal zorluk yaşayan hastalara alternatifleri değerlendirmeden hızlıca ilaç yazabiliyor. Ancak asıl sorun, bu ilaçlara bağımlılık geliştiğinde tedaviyi bırakmanın zorlaşması. Bu yüzden konuşma terapileri, farkındalık uygulamaları ve geleneksel bitkisel tedaviler gibi tamamlayıcı yöntemlere yönelmemiz gerekiyor.”

Uzmanlar, bu yöntemlerden biri olarak lavanta yağının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Dr. Annabelle Grimm ise “Lavanta yağının hafif anksiyete tedavisinde etkili olduğunu gösteren birçok klinik çalışma mevcut. Araştırmalar, bu yağın etkisinin yaygın olarak reçete edilen benzodiazepinler ve SSRI’lar gibi ilaçlarla yarışabilecek düzeyde olduğunu gözler önüne seriyor'' şeklinde konuştu.

