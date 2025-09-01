Kaygıyı azaltan bitkisel takviye: Reçeteli anksiyete ilaçlarından daha etkili

Polonyalı bilim insanlarının yürüttüğü çalışmaya göre; lavanta yağı, kapsül formunda ve ağızdan günlük olarak alındığında anksiyete tedavisinde olumlu sonuçlar gösterebilir. Üstelik bu takviye, yaygın anksiyete ilaçlarının aksine bağımlılık yapmayan bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Bilim insanları, lavanta yağının vücudun stresle başa çıkma mekanizması olan parasempatik sinir sistemi üzerinde etkili olabileceğini düşünüyor. Anksiyetesi olan bireylerde bu sistemin yeterince aktif olmaması nedeniyle, lavanta yağı bu süreci destekleyerek belirtileri hafifletebiliyor.





