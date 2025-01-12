Kaygıyı yok eden en basit yol: 4-7-8 tekniği zihni rahatlatıyor

Bu kulağa garip gelebilir, ancak sakız çiğnemek veya çıtır yiyecekler yemek kaygılı bir zihni sakinleştirebilir. Çiğneme eylemi beyninizi güvenli bir alanda olduğunuzu düşünmeye kandırarak stres tepkilerini azaltır. "Besinler" dergisinde 2023 yılında yayınlanan bir araştırma, sert yiyecekler yemek (veya sert yiyecekleri yeme konusunda öznel yetenek) ile nörobilişsel performans arasında bazı ilginç ancak olumlu bağlantılar olduğunu açıkladı. Hem topraklanmış hem de beslenmiş hissetmek için fındık veya havuç gibi sağlıklı seçenekler seçin.