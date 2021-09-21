Kayıp YouTuber Gabby Petito'nun nişanlısının evinde arama

21.09.2021 - 12:57
OLAYIN GEÇMİŞİ
Laundrie ve Petito, Kaliforniya'nın North Port bölgesindeki bu evde 23 yaşındaki adamın ailesiyle birlikte yaşıyordu. Haziran sonlarında ülkeyi gezmek için yola çıkan çift, otomobilleriyle ülkenin Batı Kıyıları'ndaki milli parkları gezmeyi planlıyordu.
Utah'ın Moab bölgesinde yaşanan olayda, polisin çiftin yanın gittiği anların videosu da yayımlandı. Görüntülerde çiftin otomobilin temizliği konusunda kavgaya tutuştuklarını söylediği yer alıyor. Bu olayda birbirinden şikayetçi olmayan çifti ayıran polis, kadının o gece otomobilde, Laundrie'ninse bir motelde ayrı ayrı kalmasını sağlamıştı.
22 yaşındaki genç kadın gezi sırasında ailesiyle düzenli olarak konuşsa da iletişim ağustos sonlarında aniden kesilmiş ve hakkında 11 Eylül'de kayıp ihbarı yapılmıştı.