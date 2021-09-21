Kayıp YouTuber Gabby Petito'nun nişanlısının evinde arama

Amerika Birleşik Devletleri, YouTuber Gabby Petito'nun nişanlısıyla ülke turuna çıktıktan sonra ortadan kaybolmasını araştırıyor. FBI, genç kadının nişanlısı Brian Laundrie'nin evine baskın düzenledi.

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21.09.2021 - 12:57

YouTuber Gabby Petito'ya ait olduğu düşünülen bir ceset bulundu. Bunun üzerine ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) pazartesi sabahı kadının nişanlısı Brian Laundrie'nin ailesiyle birlikte kaldığı evi polislerle birlikte aradı.



Wyoming eyaletindeki bir milli parkta bir süredir kayıp olanya ait olduğu düşünülen bir ceset bulundu. Bunun üzerine ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) pazartesi sabahı kadının nişanlısı'nin ailesiyle birlikte kaldığı evi polislerle birlikte aradı.

Çok sayıda güvenlik görevlisinin yaptığı aramada ipucu verebileceği düşünülen eşya evden kutularla çıkarıldı. Laundrie'nin annesinin kullandığı bir otomobile de el konuldu.





Kadının kaybolduğu haberlerinin uluslararası basına yansımasının ardından bulunamayan şüphelinin ebeveynlerine polisin sorular yönelttiği görüldü.





OLAYIN GEÇMİŞİ Laundrie ve Petito, Kaliforniya'nın North Port bölgesindeki bu evde 23 yaşındaki adamın ailesiyle birlikte yaşıyordu. Haziran sonlarında ülkeyi gezmek için yola çıkan çift, otomobilleriyle ülkenin Batı Kıyıları'ndaki milli parkları gezmeyi planlıyordu.

İkiliyi 12 Ağustos'ta kavga ederken gören bir kişi, polise ihbarda bulundu. Bu aramanın yeni ortaya çıkan kaydı, ihbarcının Laundrie'nin Petito'ya tokat attığını söylediğini ortaya koydu.

Utah'ın Moab bölgesinde yaşanan olayda, polisin çiftin yanın gittiği anların videosu da yayımlandı. Görüntülerde çiftin otomobilin temizliği konusunda kavgaya tutuştuklarını söylediği yer alıyor. Bu olayda birbirinden şikayetçi olmayan çifti ayıran polis, kadının o gece otomobilde, Laundrie'ninse bir motelde ayrı ayrı kalmasını sağlamıştı.

22 yaşındaki genç kadın gezi sırasında ailesiyle düzenli olarak konuşsa da iletişim ağustos sonlarında aniden kesilmiş ve hakkında 11 Eylül'de kayıp ihbarı yapılmıştı.

Kadının sosyal medyada yaptığı paylaşımlarsa ağustos sonlarında durmuştu. Ailesi, Petito'nun telefonundan kendilerine 27 ve 30 Ağustos'ta gelen mesajların, başkası tarafından yazılmış olabileceğini düşünüyor.





Öte yandan Laundrie, 1 Eylül'de yalnız başına evine dönmüştü. Güvenlik güçleri ve Petito'nun ailesi, Laundrie ve ailesinden bilgi almaya çalışsa da onlar herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

Bunun ardından Laundrie'nin ailesinin açıklamasına göre, genç adam da 14 Eylül'de yürüyüşe çıkacağını söyleyip ortadan kaybolmuştu. Hakkında resmi bir suçlama olmayan Laundrie aransa da henüz bulunamadı.

FBI baskınından fotoğraflar...