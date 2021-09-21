Kayıp YouTuber Gabby Petito'nun nişanlısının evinde arama

Amerika Birleşik Devletleri, YouTuber Gabby Petito'nun nişanlısıyla ülke turuna çıktıktan sonra ortadan kaybolmasını araştırıyor. FBI, genç kadının nişanlısı Brian Laundrie'nin evine baskın düzenledi.

21.09.2021 - 12:57

Kayıp YouTuber Gabby Petito'nun nişanlısının evinde arama - 1
Wyoming eyaletindeki bir milli parkta bir süredir kayıp olan YouTuber Gabby Petito'ya ait olduğu düşünülen bir ceset bulundu. Bunun üzerine ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) pazartesi sabahı kadının nişanlısı Brian Laundrie'nin ailesiyle birlikte kaldığı evi polislerle birlikte aradı.

Kayıp YouTuber Gabby Petito'nun nişanlısının evinde arama - 2
Çok sayıda güvenlik görevlisinin yaptığı aramada ipucu verebileceği düşünülen eşya evden kutularla çıkarıldı. Laundrie'nin annesinin kullandığı bir otomobile de el konuldu.

Kayıp YouTuber Gabby Petito'nun nişanlısının evinde arama - 3
Kadının kaybolduğu haberlerinin uluslararası basına yansımasının ardından bulunamayan şüphelinin ebeveynlerine polisin sorular yönelttiği görüldü.

Kayıp YouTuber Gabby Petito'nun nişanlısının evinde arama - 4

OLAYIN GEÇMİŞİ

Laundrie ve Petito, Kaliforniya'nın North Port bölgesindeki bu evde 23 yaşındaki adamın ailesiyle birlikte yaşıyordu. Haziran sonlarında ülkeyi gezmek için yola çıkan çift, otomobilleriyle ülkenin Batı Kıyıları'ndaki milli parkları gezmeyi planlıyordu.

Kayıp YouTuber Gabby Petito'nun nişanlısının evinde arama - 5
İkiliyi 12 Ağustos'ta kavga ederken gören bir kişi, polise ihbarda bulundu. Bu aramanın yeni ortaya çıkan kaydı, ihbarcının Laundrie'nin Petito'ya tokat attığını söylediğini ortaya koydu.
Kayıp YouTuber Gabby Petito'nun nişanlısının evinde arama - 6

Utah'ın Moab bölgesinde yaşanan olayda, polisin çiftin yanın gittiği anların videosu da yayımlandı. Görüntülerde çiftin otomobilin temizliği konusunda kavgaya tutuştuklarını söylediği yer alıyor. Bu olayda birbirinden şikayetçi olmayan çifti ayıran polis, kadının o gece otomobilde, Laundrie'ninse bir motelde ayrı ayrı kalmasını sağlamıştı.

Kayıp YouTuber Gabby Petito'nun nişanlısının evinde arama - 7

22 yaşındaki genç kadın gezi sırasında ailesiyle düzenli olarak konuşsa da iletişim ağustos sonlarında aniden kesilmiş ve hakkında 11 Eylül'de kayıp ihbarı yapılmıştı.

Kayıp YouTuber Gabby Petito'nun nişanlısının evinde arama - 8
Kadının sosyal medyada yaptığı paylaşımlarsa ağustos sonlarında durmuştu. Ailesi, Petito'nun telefonundan kendilerine 27 ve 30 Ağustos'ta gelen mesajların, başkası tarafından yazılmış olabileceğini düşünüyor.

Kayıp YouTuber Gabby Petito'nun nişanlısının evinde arama - 9
Öte yandan Laundrie, 1 Eylül'de yalnız başına evine dönmüştü. Güvenlik güçleri ve Petito'nun ailesi, Laundrie ve ailesinden bilgi almaya çalışsa da onlar herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.
Kayıp YouTuber Gabby Petito'nun nişanlısının evinde arama - 10
Bunun ardından Laundrie'nin ailesinin açıklamasına göre, genç adam da 14 Eylül'de yürüyüşe çıkacağını söyleyip ortadan kaybolmuştu. Hakkında resmi bir suçlama olmayan Laundrie aransa da henüz bulunamadı.
Kayıp YouTuber Gabby Petito'nun nişanlısının evinde arama - 11
FBI baskınından fotoğraflar...
Kayıp YouTuber Gabby Petito'nun nişanlısının evinde arama - 12
Kayıp YouTuber Gabby Petito'nun nişanlısının evinde arama - 13
Kayıp YouTuber Gabby Petito'nun nişanlısının evinde arama - 14

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