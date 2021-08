Kaykay yapmayı YouTube'dan öğrendi, bronz madalya kazandı

KİTAP ÇIKARDI

Geçen sene Brown, dünyayı etkilemeye devam etti ve gençlere ilham kaynağı oldu. Bir televizyon yarışması şampiyonluğu ve kaykayda kazandığı dünya çapındaki ünden sonra geriye, son olarak hepsini belgelemek kalmıştı. Bunun üzerine ‘Sky’s the Limit; Words of Wisdom from a Young Champion’ adlı kitabını kaleme aldı.