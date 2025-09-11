Kayseri’de bu yılki fosil kazılarında 7,7 milyon yıllık 3 fil kafatası bulundu

Dağ, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bulunan örneklerimiz 7,7 milyon yıla yaşlandırıldı. Çevril ve Taşhan mahallelerinde kazılarımıza aktif olarak devam ediyoruz. Hırkaköy'de de kazı alanımız mevcut. Ama bu sene çalışmalarımızı ağırlıklı olarak Taşhan ve Çevril Mahallesi'nde yoğunlaştırdık. Oranın tabaka yaşlandırması da 7,7 milyon yıl olarak tarihlendirildi. Öncelikle fillerimizi tabii ki de yoğun bir yüzey araştırması sonucunda aslında keşfettik. 3 tane fil kafatasını 3 farklı noktada keşfettik. İlk keşfettiğimizde ufak bir kısmı gözüküyor. Yavaş yavaş üstünü açıyoruz. Kuyumcu titizliği ile çalışıyoruz. Kimi noktalar hassas olabiliyor. Diş yapısı çok hassas oluyor. O yüzden ağır ağır ilerliyoruz.

Bulduğumuz örnekler hassas olduğu için alçı ceket dediğimiz yöntemle, bulunduğumuz laboratuvar ortamına taşıyoruz. Alçı ceket aldıktan sonra gerekli ekipmanlarla bunları kaldırıp buradaki bilim merkezine getiriyoruz. Bilim merkezinde getirdikten sonra biz bunların yavaş yavaş alçı ceketini açacağız. Sedimanlarını temizleyip hem sergilik hem akademik çalışma için uygun hale getirmiş olacağız.”