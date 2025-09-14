Kayseri’de Erken Tunç Çağı'na tarihlenen sarayın kuzey bölümü ortaya çıkarıldı
Kayseri'de 6 bin yıllık Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri'nde 4 bin 200 yıl önce çıkan yangında yok olan Erken Tunç Çağı'na tarihlenen sarayın kuzey bölümü ortaya çıkarıldı.
Anadolu'nun ilk yazılı tabletlerinin bulunduğu 6 bin yıllık Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri, kent merkezine 24 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Höyük ve onu saran karumdan oluşan Kültepe'de, yönetim binaları, saray, dini yapılar, ev ve dükkan ile atölye kalıntıları yer alıyor.