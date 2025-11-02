Kayseri'deki Koramaz Vadisi'nde gizemli izler
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kayseri'deki Koramaz Vadisi'ndeki gizemli izlerle ilgili literatürde bir çalışmanın yapılmadığını aktaran Prof. Dr. Osman Özsoy, "Biz buranın savaşta, ticarette ya da barışta kullanılan bir atlı araba veya öküzlü araba yolu olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.
''YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN BÜYÜK İLGİ VAR''
UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Koramaz Vadisi, bünyesinde barındırdığı mahallelere özgü özellikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Vadinin 7 mahalleyi içinde barındırdığını aktaran Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtım Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, şu ifadeleri kullandı:
"Melikgazi ilçesinin en önemli ön plana çıkan yerleşim yerlerinden bir tanesi Koramaz Vadisi’dir. Koramaz Vadisi; eski ismiyle Koramaz köyü, 7 mahalleyi içinde barındırıyor. 2020 Nisan ayından itibaren Dünya Mirası Geçici Listesi'nde olan bir vadidir. Doğudan batıya doğru; Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse, Bağpınar yer almaktadır. Koramaz Vadisi'nin kültürel ve tarihi mirası son derece zengin. Sürekli olarak bilimsel çalışmalarda, teknik gezilerde, yüzey araştırmalarında artış var. Tezler yapılıyor, haberler yapılıyor. Yurt içinden ve yurt dışından büyük bir ilgi var. Bir ziyaret güzergâhı olmuş durumda. Şehre çok yakın olması büyük bir avantaj. 100 kilometre uzaktaki Nevşehir’i görmek yerine Kayseri’ye gelenler, hemen 20 kilometre yakınındaki bu vadiye ulaşma imkânına sahip. Ekonomik açıdan da vadinin devamında geçici olan UNESCO’nun Kültepe, Kaniş Ören Yeri bulunuyor."