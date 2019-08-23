Kaza geçirdiğini söyleyen Instagram fenomeni Tiffany Mitchell rezil oldu
Instagram'da çok takipçisi olan ve bu sayede bolca para kazanan kişilerin, ünlerini ve kazançlarını kaybetmemek için yapmayacakları şey kalmadı.Bu durumun son örneği de geçtiğimiz günlerde ABD'de yaşandı.
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ABD'li ünlü Instagram fenomeni Tiffany Mitchell yaptığı son dakika paylaşımı ile bu sefer çok fena rezil oldu.
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2Tiffany Mitchell motosikletle trafik kazası geçirdiğini söyledi.
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Fenomen isim o anlara ait fotoğrafları Instagram hesabı üzerinden paylaştı.
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Paylaşımlardaki bazı küçük detaylar da fenomeni ele verdi. Genç kadının kaza sonrasına dair tüm paylaşımları 'kurgulanmış' gözüküyordu. Genç kadının paylaşımlarında çok sayıda markaların da reklamları görünüyordu.
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Genç kadının kazasını 'kurguladığı' ve reklam aldığı, kareler için de fotoğrafçı tuttuğu iddia edildi. Genç kadın bunu üzerine Instagram Hikayeleri üzerinden kazaya dair fotoğraflarını paylaştı ve bunun kurgu olmadığını ifade etti. Tiffany inandırıcı olması açısından motorunun son halini paylaştı.
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6Ancak genç kadına tepkiler dinmedi ve herkes bunun PR çalışmasının bir parçası olduğunu öne sürdü.
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7Tiffany Mitchell iddiaları yalanlamasına rağmen paylaşımı kaldırdı.
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8İşte Tiffany Mitchell'in diğer paylaşımlarından bazıları
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