Kazankaya Kanyonu sonbaharda nefes kesiyor
Yozgat'ın Aydıncık ilçesi Kazankaya köyünden başlayıp Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı İncesu köyüne kadar uzanan yaklaşık 12 kilometrelik Kazankaya Kanyonu, doğaseverlerin yeni adresi.
Doğal yapısı, tarihi dokusu ve kaya siluetleriyle doğaseverlerin ilgisini çeken kanyonun, Kazankaya Kanyonu Projesi"nin ilk etabı tamamlandı.
Çalışmalar kapsamında ilk etabında ,1,5 kilometrelik yürüyüş rotasında yer alan ve 400 metresi kaya yüzeyinde kurulan platform ile ulaşılan seyir terası, ziyaretçilere güzel bir manzara izleme fırsatı sunuyor.