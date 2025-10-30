Kazankaya Kanyonu sonbaharda nefes kesiyor

Yozgat'ın Aydıncık ilçesi Kazankaya köyünden başlayıp Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı İncesu köyüne kadar uzanan yaklaşık 12 kilometrelik Kazankaya Kanyonu, doğaseverlerin yeni adresi.

Kazankaya Kanyonu sonbaharda nefes kesiyor

Doğal yapısı, tarihi dokusu ve kaya siluetleriyle doğaseverlerin ilgisini çeken kanyonun, Kazankaya Kanyonu Projesi"nin ilk etabı tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında ilk etabında ,1,5 kilometrelik yürüyüş rotasında yer alan ve 400 metresi kaya yüzeyinde kurulan platform ile ulaşılan seyir terası, ziyaretçilere güzel bir manzara izleme fırsatı sunuyor.

Kazankaya Kanyonu sonbaharda nefes kesiyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce bölgeye bırakılan dağ keçileriyle bütünleşen kanyon, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olmaya başladı.

Bölgeye daha fazla turist çekilmesi amacıyla kanyonda yürüme yolları, çadır kamp alanları, seyir terası yapılacak ve tanıtım gezileriyle ziyaretçilerin doğayla iç içe vakit geçirmesi sağlanacak.

Kazankaya Kanyonu sonbaharda nefes kesiyor

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kanyonun güzelliğini daha da artırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Geçen yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile bölgeye salınan dağ keçilerinin alana tutunup çoğalmaya başladığını ve yavrularının büyüdüğünü ifade eden Özkan, bunun bölgeye güzellik katacağını belirtti.

Kazankaya Kanyonu sonbaharda nefes kesiyor

Eşiyle birlikte kanyonu gezmeye gelen ziyaretçilerden Ali Çetinkaya ise gezmeye ve görmeye değer bir yer olduğunu söyledi.

Herkesin burayı görmesini tavsiye eden Çetinkaya, "Teras da çok güzel olmuş, bölgeye hakim, her tarafı görebiliyorsunuz. Yürüyüş için de ideal bir yer. Bu mevsimde de ayrı bir güzelliğe sahip" dedi.

Kazankaya Kanyonu sonbaharda nefes kesiyor

Bergizar Çetinkaya ise kanyon gezintisinden keyif aldığını belirtti.

İlkay Aydıntepe de Yozgatlı olduğunu, işi dolayısıyla Ankara’da yaşadığını ifade ederek, "Kanyonu gezmeye geldim. Manzara sonbaharda daha güzel oluyor. Doğada fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşıyorum" dedi.

