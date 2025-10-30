Kazankaya Kanyonu sonbaharda nefes kesiyor

Eşiyle birlikte kanyonu gezmeye gelen ziyaretçilerden Ali Çetinkaya ise gezmeye ve görmeye değer bir yer olduğunu söyledi.

Herkesin burayı görmesini tavsiye eden Çetinkaya, "Teras da çok güzel olmuş, bölgeye hakim, her tarafı görebiliyorsunuz. Yürüyüş için de ideal bir yer. Bu mevsimde de ayrı bir güzelliğe sahip" dedi.