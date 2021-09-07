Kazara Aşk 10. yeni bölüm fotoğrafları

07.09.2021 - 11:25
Star ekranlarında yayınlanan Koliba Film imzalı Kazara Aşk, yeni bölümleriyle perşembe günleri izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı Kazara Aşk, 9 Eylül'de ekrana gelecek 10. bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitleyecek.
Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk’ta, Ümit Kantarcılar ‘Civan’, Sude Zülal Güler ise ‘Şimal’ karakterini canlandırıyor.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Şimal, Nazlı’nın hamile olduğunu duyunca deliye döner. Ancak Nazlı, hamile olmadığını ve Civan’ın, babasına mahcup olmasın diye kendisine yardım ettiğini anlatınca ona inanır. Zira Şimal’in gözünde Nazlı’nın yalan söylemesi için bir neden yoktur… Yine de Civan’a güvenmiyordur.
Yapımcılığını Koliba Film adına Ata Türkoğlu’nun üstlendiği Kazara Aşk’ın yönetmenliğini Sadullah Celen üstleniyor. dizinin senaryosunu ise; Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor.