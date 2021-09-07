Kazara Aşk 10. yeni bölüm fotoğrafları

Star ekranlarında yayınlanan Kazara Aşk dizisi, 10. bölümüyle 9 Eylül Perşembe günü ekrana gelecek. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı Kazara Aşk’ın yeni bölümünde Şimal’in Civan için hazırladığı müthiş plan hayata geçebilecek mi? İşte Kazara Aşk'ın yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

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07.09.2021 - 11:25

Star ekranlarında yayınlanan Koliba Film imzalı Kazara Aşk, yeni bölümleriyle perşembe günleri izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı Kazara Aşk, 9 Eylül'de ekrana gelecek 10. bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitleyecek.

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk’ta, Ümit Kantarcılar ‘Civan’, Sude Zülal Güler ise ‘Şimal’ karakterini canlandırıyor.

YENİ BÖLÜM KONUSU Şimal, Nazlı’nın hamile olduğunu duyunca deliye döner. Ancak Nazlı, hamile olmadığını ve Civan’ın, babasına mahcup olmasın diye kendisine yardım ettiğini anlatınca ona inanır. Zira Şimal’in gözünde Nazlı’nın yalan söylemesi için bir neden yoktur… Yine de Civan’a güvenmiyordur.

İçinde hala bazı şüpheler kalsa da önceliği başkadır; doktorda hamileymiş gibi davranıp, Civan’a istemeden de olsa yardım etmiş olmak hiç hoşuna gitmiyordur.

Bunu, ailelerin gözünde yalancı konumuna düşmemek ve onları büyük bir hayal kırıklığına uğratmamak için yapmıştır. Ancak, Civan’ın böyle bir yalanla şirketi almasına da asla izin vermeyecek, Civan o koltuğa oturamadan ne yapıp edip kendisini düşük yapmış ve bebeğini kaybetmiş gibi gösterecektir.

Bunu inandırıcı bir şekilde yapmak ve Civan’ı gafil avlamak için bir plan yapar. Fakat Civan onun planını çözüp hemen karşı atak yapmak için harekete geçer. Bu da yetmezmiş gibi Şimal, kendini gerçekleşmesinden en çok korktuğu durumun içinde bulur. Söyledikleri bütün yalanları herkesin öğrenmesi artık an meselesidir.



Yapımcılığını Koliba Film adına Ata Türkoğlu’nun üstlendiği Kazara Aşk’ın yönetmenliğini Sadullah Celen üstleniyor. dizinin senaryosunu ise; Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor.