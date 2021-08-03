Kazara Aşk 6. bölüm fotoğrafları: Sır ortaya çıkacak mı?

Kenan ise Şimal’in önce kendisine şans vermek isteyip sonra vazgeçmesiyle yıkılsa da bunu hala kendisini sevdiğinin bir kanıtı olarak görür. Ve Civan’la aniden evlenmesiyle ilgili şüphelerini teyit etmenin yollarını arar. Bunun için de gözüne Okan’ı kestirir. Onunla yakınlaşıp işin iç yüzünü anlamaya çalışır. Bu da yetmezmiş gibi Esat’ın sahte nikah memurluğu da duyulmak üzeredir. Civan’sa Şimal’i kendine aşık etme planını uyguladığı için bunlardan bihaberdir. Sonunda Civan’ın en büyük sırrı açığa çıkıp Şimal, Civan’ın kendisiyle sahte bir nikahla evlendiğini öğrenecek mi?

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