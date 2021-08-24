Kazara Aşk 8. yeni bölüm fotoğrafları

24.08.2021 - 15:54
Star ekranlarında yayınlanan Koliba Film imzalı Kazara Aşk, yeni bölümleriyle perşembe günleri izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı Kazara Aşk, 26 Ağustos Perşembe günü ekrana gelecek 8. bölümünde seyirciyi ekran başına kilitleyecek.
8. BÖLÜM KONUSU
Videoda Okan’ın anlattıklarını duyan Şimal şoke olur. Kendini, ona iyilik yapıyormuş gibi gösteren Civan’ın tek derdi şirketin başına geçmektir. Aptal yerine konmak, yalanlarla kandırılmak Şimal’i deliye döndürür. Ancak bunun hesabını sormak yerine tıpkı Civan’ın kendisiyle oynadığı gibi onunla oynayacak, intikamını alacaktır. Bu oyuna da, ailesinin yanında Civan kendisini çok üzüyormuş gibi yaparak başlar.
Böylece Civan bir yandan Nazlı ile mutlu evlilik pozları verirken diğer yandan Şimal’i döndürmeye uğraşır. Ancak Şimal hiçbir sorun yokmuş gibi davranmasına rağmen eve dönmeye niyetli görünmüyordur. Bu sırada elbette Okan da boş durmuyordur. Tüp bebek yapma girişimleri hüsranla sonuçlanınca Vildan’la ikisi çareyi Neval’in macun tarifinde arar.
Şimal bir süre Civan’la kedinin fare ile oynadığı gibi oynar. Ancak sonunda onun eve dönme teklifini kabul eder. Çünkü Tahsin’in, evlenme şartını yerine getirmesine rağmen neden hala şirketi Civan’a vermediğini anlamak istiyordur. Okan’dan şirket meselesinin içyüzünü öğrenmeye çalışır. Civan ise bu kez yeni bir planı hayata geçirecektir.