Kazara Aşk 8. yeni bölüm fotoğrafları

8. BÖLÜM KONUSU

Videoda Okan’ın anlattıklarını duyan Şimal şoke olur. Kendini, ona iyilik yapıyormuş gibi gösteren Civan’ın tek derdi şirketin başına geçmektir. Aptal yerine konmak, yalanlarla kandırılmak Şimal’i deliye döndürür. Ancak bunun hesabını sormak yerine tıpkı Civan’ın kendisiyle oynadığı gibi onunla oynayacak, intikamını alacaktır. Bu oyuna da, ailesinin yanında Civan kendisini çok üzüyormuş gibi yaparak başlar.