Kazara Aşk en çok izlenen dizi oldu

Star’ın yeni dizisi Kazara Aşk, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle seyircisini ekran başına kilitledi.

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09.07.2021 - 12:40





Başrollerinde; Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı Kazara Aşk, 3. bölümüyle Total kategorisinde en çok izlenen dizi oldu.

Kazara Aşk, dün akşam yayınlanan 3. bölümüyle; Totalde’de 2,81 izlenme oranı, 10,06 izlenme payı ile en çok izlenen dizi oldu.





Yapımcılığını Koliba Film adına Ata Türkoğlu’nun üstlendiği Kazara Aşk’ın yönetmenliğini Sadullah Celen’in üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise; Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor.





Kazara Aşk 3. Bölüm Konusu



Ailelerin on gün içinde evlenmelerini istemeleri, Şimal için bardağı taşıran son damla olur ve söylediği bu yalanı sonlandırmaya karar verir. Ancak Şimal’in her şeyi itiraf etmesi Civan için şirkete elveda etmek demektir.

Elbette bunun olmasına izin vermeyecektir. Ne yapıp edip, Şimal’in elini kolunu bağlayacak bir hamle ile onu durdurmaya çalışacaktır... Tabi Civan’ın çözmesi gereken tek sorun bu değildir.





Şimal ise ailesine başta söylediği yalan ortaya çıkmasın diye daha büyük bir yalanın içine düşmekten rahatsızdır. Üstelik peşinden ayrılmayan Kenan da kafasını karıştırıyordur. İş evliliğe varmadan ve söyledikleri yalan ortaya çıkmadan bu meseleyi bitirmenin başka bir yolunu arar.

Düğünde gelişen olaylar ise ne Şimal’in ne de Civan’ın aklına gelecek boyuttadır. Öyle ki söyledikleri yalanın ortaya çıkmasına ramak kalır. Şimal ve Civan, aileleri hiçbir şey anlamadan düğünü atlatabilecek mi? Peki bu sözlülük oyunu, evlilik oyununa dönecek mi?

Kazara Aşk güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle her perşembe Star’da…