Kazara Aşk yakında başlıyor

Star’ın yeni dizisi ‘Kazara Aşk’, yakında başlıyor. Yapımcılığına Koliba Film’in imza attığı, sürükleyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Kazara Aşk’ın başrol oyuncuları da belli oldu. Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in başrolde oynadığı ‘Kazara Aşk’, yakında Star’da.

05.04.2021 - 11:51

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Yapımcılığını Koliba Film adına Ata Türkoğlu’nun üstlendiği ‘Kazara Aşk’ın yönetmen koltuğunda  Sadullah Celen otururken, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor.

 

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dizide Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler başrolde yer alıyor.

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AİLE KOMEDİSİ

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsü, mizahi bir dille ekranlara yansıtılacak. 

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İzleyicilerin ilgi odağı olacak aile komedisi ‘Kazara Aşk’ın çekimleri ise bugün başladı. 

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