Kazara Aşk yakında başlıyor

05.04.2021 - 11:51
Yapımcılığını Koliba Film adına Ata Türkoğlu’nun üstlendiği ‘Kazara Aşk’ın yönetmen koltuğunda Sadullah Celen otururken, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor.
dizide Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler başrolde yer alıyor.
AİLE KOMEDİSİ
Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsü, mizahi bir dille ekranlara yansıtılacak.
İzleyicilerin ilgi odağı olacak aile komedisi ‘Kazara Aşk’ın çekimleri ise bugün başladı.