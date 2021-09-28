Kazara Aşk'ın final bölümünde mutluluk için söylenen son yalan, son oyun

Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in başrolde oynadığı Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk’ın final bölümünden ayrıntılar belli oldu.

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28.09.2021 - 10:04

Kazara Aşt'ın 13. final bölümünde

Şimal’in de kendisine aşık olduğunu öğrenen Civan, önceden aldığı bütün kararları unutur. Artık tek bir amacı vardır; Şimal’le evlenmek…

Şimal gerçekleri öğrenmeden onunla resmen evlenmek için bir plan yapar. Tahsin ise bu durumdan son derece rahatsızdır.

Ancak Şimal’in Civan’dan boşanmak istememesi onun da elini kolunu bağlamıştır. Civan’ı en azından Şimal’e karşı dürüst olmaya ikna etmeye çalışır. Civan, içten içe ona hak verse de, gerçekleri itiraf ederse Şimal’i kaybedeceğinden korkuyordur. mi?

Bu yüzden Şimal’e her şeyi anlatmaya cesaret edemez. Hem ona göre bu mutlulukları için söylediği son yalan, oynadığı son oyun olacaktır.





Civan’ın değiştiğine, yalanlarla dolu bir hayatı geride bırakacaklarına inanan Şimal ise kendini onunla mutlu bir gelecek hayaline kaptırmıştır. Ancak ne o ne de Civan, çok yakınlarında birinin Nazlı ile ilgili gerçeği öğrendiğinden haberdardır…





Civan, Şimal’in gerçekleri duymasını engelleyip onunla evlenebilecek mi? Civan ve Şimal’in aşkı, söylenen yalanları, oynanan oyunları aşmayı başarıp yalansız, mutlu bir sona ulaşabilecek

Kazara Aşk'ın final bölümü fotoğrafları...