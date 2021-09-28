Kazara Aşk'ın final bölümünde mutluluk için söylenen son yalan, son oyun

Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in başrolde oynadığı Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk’ın final bölümünden ayrıntılar belli oldu.

28.09.2021 - 10:04

Kazara Aşk'ın final bölümünde mutluluk için söylenen son yalan, son oyun - 1
Kazara Aşt'ın 13. final bölümünde 
Şimal’in de kendisine aşık olduğunu öğrenen Civan, önceden aldığı bütün kararları unutur. Artık tek bir amacı vardır; Şimal’le evlenmek…
Kazara Aşk'ın final bölümünde mutluluk için söylenen son yalan, son oyun - 2
Şimal gerçekleri öğrenmeden onunla resmen evlenmek için bir plan yapar. Tahsin ise bu durumdan son derece rahatsızdır.
Kazara Aşk'ın final bölümünde mutluluk için söylenen son yalan, son oyun - 3
Ancak Şimal’in Civan’dan boşanmak istememesi onun da elini kolunu bağlamıştır. Civan’ı en azından Şimal’e karşı dürüst olmaya ikna etmeye çalışır. Civan, içten içe ona hak verse de, gerçekleri itiraf ederse Şimal’i kaybedeceğinden korkuyordur.  mi?
Kazara Aşk'ın final bölümünde mutluluk için söylenen son yalan, son oyun - 4
Bu yüzden Şimal’e her şeyi anlatmaya cesaret edemez. Hem ona göre bu mutlulukları için söylediği son yalan, oynadığı son oyun olacaktır.

Kazara Aşk'ın final bölümünde mutluluk için söylenen son yalan, son oyun - 5
Civan’ın değiştiğine, yalanlarla dolu bir hayatı geride bırakacaklarına inanan Şimal ise kendini onunla mutlu bir gelecek hayaline kaptırmıştır. Ancak ne o ne de Civan, çok yakınlarında birinin Nazlı ile ilgili gerçeği öğrendiğinden haberdardır…

Kazara Aşk'ın final bölümünde mutluluk için söylenen son yalan, son oyun - 6
Civan, Şimal’in gerçekleri duymasını engelleyip onunla evlenebilecek mi? Civan ve Şimal’in aşkı, söylenen yalanları, oynanan oyunları aşmayı başarıp yalansız, mutlu bir sona ulaşabilecek
Kazara Aşk'ın final bölümünde mutluluk için söylenen son yalan, son oyun - 7
Kazara Aşk'ın final bölümü fotoğrafları...
Kazara Aşk'ın final bölümünde mutluluk için söylenen son yalan, son oyun - 8
Kazara Aşk'ın final bölümünde mutluluk için söylenen son yalan, son oyun - 9
Kazara Aşk'ın final bölümünde mutluluk için söylenen son yalan, son oyun - 10

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER