Kazara Aşk'ın Nazlı'su Selin Işık: Hatalar, öğrenildiğinde güzel başlangıçlar da sağlar

Selin Işık’ın kariyeriyle ilgili hayalleri neler? Yurt içi ya da dışında birlikte rol almak istediğiniz oyuncu var mı? Sanat dünyasında bir idolünüz var mı?

- Mesleğime ve bu meslekteki her arkadaşıma saygı duyuyorum... Ben mesleğimi çok seviyorum ve her yerde her ülkede, her karakterde, ustalarımla çalışmak, öğrenmek, deneyimlemek çok isterim. Sette olmadığım zaman uykusuzluğu bile çok özlüyorum… Hep daha iyisi için çabalıyorum. Ve bundan hiç sıkılmayacağım, bıkmayacağım... Her karakter, her yeni iş, yeni hayat demek... Ve her yeni hayatın her karakterin de öğretileri farklı ve değerli…