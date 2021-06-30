Kazara Aşk'ın Nazlı'su Selin Işık: Hatalar, öğrenildiğinde güzel başlangıçlar da sağlar

Kazara Aşk’ta “Nazlı Çiçek” karakterini canlandırıyorsunuz. Güzel, çekici, iyi eğitimli, zengin bir aileye mensup hırslı bir genç kız olan Nazlı, Civan’a olan takıntılı aşkıyla da dikkat çekiyor. Nazlı’yı bir de sizden dinlesek…

- Nazlı, istediği her şeyi elde etmeye alışkın, kaybetmeyi asla kabul etmeyen, Civan’a delicesine aşık, hayatını onunla geçirmek, mutlu bir evliliği olması için elinden gelen her şeyi yapan, zengin ve başarılı bir reklamcı. Civan, onun vazgeçilmezi… Bu büyük aşk için Nazlı’nın neler yapabileceğini Kazara Aşk’ta izleyeceğiz.