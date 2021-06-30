Kazara Aşk'ın Nazlı'su Selin Işık: Hatalar, öğrenildiğinde güzel başlangıçlar da sağlar

30.06.2021 - 13:07
Kazara Aşk’ta “Nazlı Çiçek” karakterini canlandırıyorsunuz. Güzel, çekici, iyi eğitimli, zengin bir aileye mensup hırslı bir genç kız olan Nazlı, Civan’a olan takıntılı aşkıyla da dikkat çekiyor. Nazlı’yı bir de sizden dinlesek…
- Nazlı, istediği her şeyi elde etmeye alışkın, kaybetmeyi asla kabul etmeyen, Civan’a delicesine aşık, hayatını onunla geçirmek, mutlu bir evliliği olması için elinden gelen her şeyi yapan, zengin ve başarılı bir reklamcı. Civan, onun vazgeçilmezi… Bu büyük aşk için Nazlı’nın neler yapabileceğini Kazara Aşk’ta izleyeceğiz.
İlk bölümde hamile olduğunu söyleyerek Civan’ı evliliğe zorlayan ve nikah masasına oturtan Nazlı’nın tüm planları alt üst oluyor. Nazlı’nın hamile olmadığını öğrenen Civan ona cephe alıyor. Nazlı bu kaostan kendisini sıyırabilecek mi? Zoraki evliliğini kurtarabilecek mi? Şimal’le (Sude Zülal Güler) yaşamında farklı bir sayfa açmaya hazırlanan Civan, Nazlı’yı nasıl ikna edecek?
- Nazlı’nın bu yaşadıkları bir kaos olabilir ama bu yaşananlardan sıyrılmak istediğini düşünmüyorum. Çünkü o sevdiği adam için savaşıyor… Çok da hırslı, kendini Civan için olan bir savaşın içinde buluyor…
Kazara Aşk, iki gencin geçirdikleri bir kaza sonrası birbirlerine söyledikleri yalanlar zinciriyle hayatlarında yeni bir sayfa açmalarını anlatıyor. Nazlı da evililiğe zorlamak için Civan’a “Hamileyim” yalanını söylüyor. Bu tür yalanlar üstüne kurulan mutluluklar sizce uzun süreli olabilir mi? Evliliklerde, ilişkilerde en önemli unsur sizce nedir?
- Tabiiki yalanlarla dolu bir ilişkiyi bir yere götüremezsiniz ama kendini ve duygularını tüm gerçekliğiyle ve saflığıyla karşı tarafa gösterebilirsen ikna edebilirsin… Sonuçta hatalar, öğrenildiğinde güzel başlangıçlar da sağlar. Her ikili ilişkide sevgi, saygı ve dürüstlük çok önemli... Göründüğün gibi olmak ve içten olmak…
Siz sporla yakından ilgileniyorsunuz. Dizi çekimleri gününüzün büyük bölümünü alıyor. Boş kalan zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Spor, güzel sanatların diğer dalları vb.
- Boş zamanlarımda evde arkadaşlarımla oluyorum genellikle… Onlarla birşeyler paylaşmaktan , bir konu üzerine tartışmaktan veya muhabbet etmekten çok hoşlanıyorum. Yalnız olduğum zamanlarda ise spor, müzik kendim için iyi gelecek şey neyse onu yapıyorum.
Pandemi tüm dünyada birçok sektörü olduğu kadar sanat dünyasını da sekteye uğrattı. Şu anda yoğun bir aşı programının ardından normalleşmeye geçen ülkeler arasındayız. Sizce bu tehlikeli süreç bilim adamlarının vurguladığı gibi sonbaharda sona erer mi?
- İnanın ne zaman biter bu konuda kimsenin bir öngörüsü olamaz benim de yok. Bilim adamları şu an için tek çözümün aşı yaptırmak olduğunu sürekli vurguluyor. Bizler de aşılarımızı yaptırmalıyız, hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumak, pandemi öncesindeki günlerimize dönmek istiyorsak gerekli önlemleri almalıyız…
Pandemi döneminde milyonlarca insan evlere kapandı. Sosyalleşme azaldı. Sevdiklerimizle aramıza mesafeler girdi. Yine birçok kişi kendi kendine bir iç hesaplaşma yaptığını belirtti. Siz bu dönemi nasıl geçirdiniz? En çok neleri özlediniz?
- Kendimle zaman geçirmeyi, daha çok araştırma yapmayı ve özgürlüğümüzün ne kadar değerli olduğunu anladım. Büyüklerimizin yanında olmanın, onlarla daha çok zaman geçirmemiz gerektiğini hatırlattı bizlere bu salgın… Hepimiz için zor bir sınav oldu… İnşallah en kısa zamanda tümüyle kurtuluruz bu dertten…
Siz fiziki görünümüzü, formunuzu nasıl koruyorsunuz? Özellikle yaptığınız ve hanımlara tavsiye edeceğiniz yöntemleriniz var mı? Estetiği karşı mısınız? Gerektiğinde yaptırır mısınız?
- Estetiğe karşı değilim. Kendini tanıyan her insan, kendine neyin ne kadar yakışacağını bilir. Her şeyin fazlası zarar… Sağlıklı ve dengeli beslenme, spor ve hareket etmek yaşamımın olmazsa olmazları…
Selin Işık’ın kariyeriyle ilgili hayalleri neler? Yurt içi ya da dışında birlikte rol almak istediğiniz oyuncu var mı? Sanat dünyasında bir idolünüz var mı?
- Mesleğime ve bu meslekteki her arkadaşıma saygı duyuyorum... Ben mesleğimi çok seviyorum ve her yerde her ülkede, her karakterde, ustalarımla çalışmak, öğrenmek, deneyimlemek çok isterim. Sette olmadığım zaman uykusuzluğu bile çok özlüyorum… Hep daha iyisi için çabalıyorum. Ve bundan hiç sıkılmayacağım, bıkmayacağım... Her karakter, her yeni iş, yeni hayat demek... Ve her yeni hayatın her karakterin de öğretileri farklı ve değerli…