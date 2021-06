Kazara Aşk'ın Şimal'i Sude Zülal Güler: Rolüm için seramik dersi aldım

Nişanlanmak üzereyken sevgilisi Kenan’dan (Burakhan Yılmaz) ayrılan ve kaza geçirdiği Civan’la yepyeni bir hayata adım atan Şimal, mutluluğu yakalayabilecek mi? Nazlı (Selin Işık) ve Kenan yani eski aşıklar, Şimal-Civan birlikteliğine karşı verdikleri savaşı kazanabilecek mi?

- Karakterlerimizin duygu durumları sürekli değişiyor ve olaylar onların istemediği şekilde gelişiyor. Yani bizim dizimizde, her an her şey olabilir.