Kazara Aşk'ın Şimal'i Sude Zülal Güler: Rolüm için seramik dersi aldım

Civan, Gaziantepli köklü ve zengin bir ailenin oğlu. Şimal ise Karadenizli bir ailenin biricik kızı… Kültürler, gelenekler, adetler hep farklı… Birdenbire ortaya çıkan sürpriz bu birliktelik, aileler arasında sorunlar oluşturacak mı?

- Tabii ki ailelerimizin bu durumu kabullenmesi zor olacak. Özellikle Şimal için, hem ailelere karşı hem de Civan’a karşı sürekli bir anlaşılmazlık ve karmaşıklık söz konusu…