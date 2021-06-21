Kazara Aşk'ın Şimal'i Sude Zülal Güler: Rolüm için seramik dersi aldım

ntv.com.tr 21.06.2021 - 13:49
Star TV’nin yaz sezonunda ekrana getireceği Kazara Aşk’ta Şimal Karadeniz karakterini canlandırıyorsunuz. Tanıtımları ilgi odağı olan diziyi birkaç cümleyle anlatın dersek neler söyleyebilirsiniz?
- Dizimiz rengarenk bir hikayeye sahip. İzleyenlerin içinin açılacağına ve güzel vakit geçireceklerine inanıyoruz. Biz işimizi çok severek çekiyoruz.
Kazara Aşk’ta başrol oynama teklifi gelince neler hissettiniz?
- Koliba Film, çok çalışmak istediğim yapım şirketlerdendi. İşi de sevince, tabii ki çok heyecanlandım. Büyük bir mutlulukla teklifi kabul ettim.
Yolda yürürken geçirdiği bir kaza sonrası hayatı tümüyle değişen Şimal, birlikte kaza geçirdiği Civan’la (Ümit Kantarcılar) çıktığı yeni hayat yolculuğuna uyum sağlayabilecek mi?
- Yaşadıkları kazadan sonra, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve sadece Şimal değil, Civan da yeni hayatlarına uyum sağlamak zorunda kalacak.
Karadenizli bir ailenin göz bebeği, biricik kızı, seramik sanatçısı Şimal’i bir de sizden dinlesek…
- Şimal çok tatlı bir o kadar da inatçı bir kız. Duygusal, kolay inanan ancak bir o kadar da zeki… Şimal’in olaylar süresince nasıl değişeceğini görmek için ben de sabırsızlanıyorum.
Nişanlanmak üzereyken sevgilisi Kenan’dan (Burakhan Yılmaz) ayrılan ve kaza geçirdiği Civan’la yepyeni bir hayata adım atan Şimal, mutluluğu yakalayabilecek mi? Nazlı (Selin Işık) ve Kenan yani eski aşıklar, Şimal-Civan birlikteliğine karşı verdikleri savaşı kazanabilecek mi?
- Karakterlerimizin duygu durumları sürekli değişiyor ve olaylar onların istemediği şekilde gelişiyor. Yani bizim dizimizde, her an her şey olabilir.
Civan, Gaziantepli köklü ve zengin bir ailenin oğlu. Şimal ise Karadenizli bir ailenin biricik kızı… Kültürler, gelenekler, adetler hep farklı… Birdenbire ortaya çıkan sürpriz bu birliktelik, aileler arasında sorunlar oluşturacak mı?
- Tabii ki ailelerimizin bu durumu kabullenmesi zor olacak. Özellikle Şimal için, hem ailelere karşı hem de Civan’a karşı sürekli bir anlaşılmazlık ve karmaşıklık söz konusu…
Şimal, dizide üniversitenin Seramik bölümünden mezun bir sanatçıyı canlandırıyor. Rolünüz için seramik dersi aldınız mı? Gözlem yaptınız mı, rolünüze nasıl hazırlandınız?
- Seramik dersi aldım, videolar izledim, gerekli hazırlık sürecini tamamladım. Ve açıkçası büyülendim. Bundan sonra kendi hayatımda da seramik yapmaya devam edeceğim…
Kazara Aşk’ta rol alan oyuncularla daha önce birlikte oynadıklarınız var mı? Çekimler nasıl gidiyor?
- Bütün ekiple bu işte tanıştım. Ancak sanki birlikte defalarca kez çalışmış gibiyiz. Herkes çok yardımcı, çalışkan ve samimi.
Pandemi sürecinde tüm insanlık büyük yaralar aldı. Sanat dünyası da sekteye uğrayan sektörlerden biri oldu. Siz bu süreci nasıl geçirdiniz? Salgın döneminde en çok neleri yapmayı özlediniz? Covid 19’dan korunmak için özel sağlıklı yaşam programı uyguladınız mı?
- Pandemi süreci bütün sektörü çok kötü etkiledi. Ertelenmeler, iptaller, karmaşıklıklar… Bunların hepsine şahit oldum ancak ben pandemi başladığından beri çalışıyorum. Bizim setimizde Covid önlemleri tam anlamıyla uygulanıyor. Çok şükür bir sorun yaşamadık. Ben özel hayatımda da bütün önlemleri dikkatle uyguluyorum. Artık hayatın normal hali buymuş gibi geliyor. Umarım kısa süre içinde herkes aşılanır ve eski özgürlüğümüze kavuşuruz.
Çalışma saatleri dışında nasıl vakit geçiriyorsunuz? Spor, başka sanat dalları vb.
- Spor yapmaya özen gösteriyorum. Tek günlük boşluğum oluyor çoğu zaman. Onu da hem dinlenerek hem vücudumu hareket ettirerek karışık şekilde değerlendiriyorum.
Sosyal medyayla aranız nasıl? Çok vakit ayırır mısınız? Sosyal medyanın faydaları olduğu gibi zararlı yönleri de oluyor zaman zaman… Bu konuda fikirlerinizi alabilir miyiz?
- Sosyal medya özellikle bizim mesleğimizde çok önemli. PR için, etkileşim için… Ancak orayı gerektiği kadar kullanmalıyız bence. Hayatımızın her anını paylaşmak, 7/24 orda yaşamak doğru değil gibi geliyor.
Sanat dünyasının genç yeteneklerinden Sude Zülal Güler’in, kariyeriyle ilgili en çok istediği ideali, hayali nedir? Kendinizi önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde nerede görmeyi isterdiniz?
- Çok erken yaşta başladım çalışmaya. Bir şeyleri yeni yeni başarmaya başladım. Bu yolda devam etmem gerektiğini, kendimi her geçen gün geliştirmem gerektiğini biliyorum. Bu yüzden kendime senelerle sınır koymuyorum. İleride mesleğin hakkını vererek yapan biri olarak anılsam bana yeter.