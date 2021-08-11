Kazara Aşk'ın Tahsin'i Uğur Çavuşoğlu: Sanat paylaşınca gerçek değerine kavuşuyor

11.08.2021 - 12:06
Kazara Aşk’ta Saydam Holding'in sahibi Tahsin Saydam’ı canlandırıyorsunuz. Tahsin bey, ailesine bağlı, dürüst, açık sözlü iyi kalpli bir Anadolu insanı… Tahsin Saydam’ı bir de sizden dinleyebilir miyiz?
- Baba mesleğini devam ettirerek azmi ve çalışkanlığıyla büyük bir fabrikaya dönüştüren, dürüst, açık sözlü iyi kalpli bir Anadolu insanı Tahsin Saydam… Oğulları Okan, Civan ve eşi Neval Hanım’la birlikte yaşıyor. Kendi çabasıyla yükselttiği şirketini artık emekli olup oğullarından birine devretmek istiyor…
Artık emeklilik yaşının geldiğini belirterek fabrikanın yönetim kurulu başkanlığını devredeceği oğullarına şartlar öne süren Tahsin Saydam, koltuğunu sizce hangi evladına devredecek? Gönlü kimden yana? Özel hayatı çalkantılı olan ancak işinde başarılı ve vizyon sahibi Civan’a mı, yoksa abisi Okan’a mı?
- Aslında her ikisine de adaletli davranmak istiyor. Fakat (tabii ki ailesini çok iyi tanıdığı için) şirketi Civan’a verecekmiş gibi görünüyor. Aslında Civan’ın sorumluluk sahibi olmasını, dağınık hayatını toparlamasını ve doğru bir evlilik yapmasını istiyor…
Kazara Aşk, yediden yetmişe tüm seyircilerin severek, eğlenerek izlediği bir yaz dizisi oldu. Dizide, eğlenceli sahnelerin yanısıra, aile ilişkileri, sosyolojik ve toplumsal sorunlar da ironik bir şekilde işleniyor. Sizce Kazara Aşk’ı diğer dizilerden ayıran ve izleyicilerin gönüllerini kazanmasının nedenleri neler?
- Civan’la Şimal’in ilginç aşklarının yanı sıra, arka fonda iki ayrı aile yapısının olması seyirciye sıcak geliyor… Çok yetenekli genç oyuncuların olduğu bir kadrosu var, yönetmenimiz ve ekibi tecrübeli…İyi parçalar bir araya gelince iyi işler ortaya çıkıyor…
Dizide geleneklerine, ailesine bağlı bir babayı başarılı bir şekilde canlandırıyorsunuz. Sorunlu evlilikler yapan çocuklarıyla sık sık karşı karşıya gelen ama ailedeki dengeyi sağlamaya çalışan tatlı sert baba Tahsin Saydam, sizce bunca sorunla nasıl baş edebiliyor?
- Tüm bu sorunlarla baş etmeye çalışıyor!.. Evet tatlı sert bir baba ama eşine de sevgi ve saygısı var. Aslında evde “Başkomutan Neval!”
Sizi birçok dizide, tiyatro oyununda, filmde çok farklı rollerde izledik. Size bir teklif geldiğinde kabul etme sürecinde nelere dikkat edersiniz? Rolünüze nasıl hazırlanırsınız? Gaziantepli Tahsin Saydam karakteri için bir ön hazırlık yaptınız mı?
- Evet toplantılar yaptık; Tahsin’in ve tüm diğer karakterlerin nasıl olması gerektiğini tartıştık…Benimse bir rolü kabul etme sürecimde birçok değişken var… Ama öncelikle seyirciyi şaşırtacak, kariyerime eklenecek rolleri tercih etmeye çalışıyorum…
Pandemi sürecinde birçok sektörde olduğu gibi sanat dünyası da sekteye uğradı. Siz bu süreçte çalıştınız mı? Özel yaşamınızda ne gibi zorluklar yaşadınız? Sizce bu küresel salgını bu yıl sonuna kadar atlatabilir miyiz?
- Evet Pandemi süreci maalesef hepimizi etkiledi…Mesafeli olarak ilk açılımlar olduğunda Ankara Devlet Tiyatrosu’nda “Selvi Boylum Al Yazmalım” ı oynadık. Cengiz Aytmatov’un eseridir biliyorsunuz. Oyunda İlyas karakterini canlandırdım. Fakat sonra tekrar kapanmalar olduğu için oynayamadık. Kazara Aşk’ı da pandemi önlemleri altında çekiyoruz. Hepimizin aşı vurulması lâzım tekrar normal günlere dönebilmek için, böyle giderse bu salgını maalesef bu yıl sonuna kadar atlatamayacağız.
Kazara Aşk’ta Tahsin Saydam’ın iki oğlu, sizin de bir oğlunuz var. Budapeşte’de yaşıyordu sanırım. Oğlunuz hangi meslekle uğraşıyor? Erkek çocuklar genelde anneleriyle daha iyi geçinir, babalarla sorunlar yaşarlar? Sizde durum nedir?
- Oğlum Budapeşte’de “Yaratıcı Sanat Teknik Okulu’nda” okuyor… Biz bu pandemiden de dolayı az görüşüyoruz. Ama görüştüğümüz zaman çok iyi anlaşıyoruz…
Sizin müzikle ilgilendiğinizi, gitar çaldığınızı biliyoruz. Profesyonel olarak şarkı söyleme, albüm yapma gibi bir isteğiniz ya da teklif oldu mu?
- Doğru müzikle ilgileniyorum. Söz yazıyorum, beste yapıyorum. Tiyatro oyunları için yaptığım bestelerim var. Bunları mutlaka bir şekilde sunmak, paylaşmak isterim. Çünkü sanat paylaşınca gerçek değerine kavuşuyor. Albüm olur mu bilemem, neden olmasın?.. Ama artık günümüzde izleyiciye ulaşmanın birçok yolu var biliyorsunuz.
Yıllar önce bir şiir kitabınız çıktı. Şu anda şiir ya da öykü, anı vb. yazıyor musunuz? Yeni kitap projeleriniz var mı?
- Uzun yıllardır yazıyorum…Yayınlanan öykülerim, şiirlerim var. Evet yeni bir kitap projem var. Setten vakit bulduğum zamanlar tamamen bu projelerime yoğunlaşıyorum.
Siz Artvinlisiniz. Dizide Gaziantepli bir işadamını canlandırıyorsunuz. Tesadüf bu ya dizide gelininiz, dünürleriniz Artvinli. Memleketinize sık gider misiniz? Kısa süre önce büyük bir sel faciası yaşandı bölgede çok geçmiş olsun… Yakınlarınızdan etkilenenler oldu mu?
- Memlekete her yıl giderim. Fakat bu sene çekimlerden dolayı gecikti gidişim…Selde çok yakınımdan kimseye bir şey olmadı fakat komşu kasabalar bu durumdan çok etkilendi.
Uzun yıllarını sanat dünyasına vermiş profesyonel bir aktör olarak bu sektöre adım atmak isteyen gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
- Gençlere her zaman içlerindeki sesi dinlemeyi tavsiye ederim. Hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmemeyi…Karar vermekte acele etmemeyi, ama karar verdikten sonra o konuya tamamen odaklanmayı tavsiye ederim. Dikkat edin; bir konuda çok kararlı olan insanlara ne sorarsanız sorun bir açık bulamazsınız. Çünkü “kararlı”dır ve dolayısıyla o konuda çok fena donanımlı ve bilgilidir. Disiplinler arasında vazgeçilmez bağıntılar vardır. Bir sanat dalında amatörcede olsa egzersizler yapmak, bir diğer sanat dalında farkındalıklar yaratır.