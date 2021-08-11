Kazara Aşk'ın Tahsin'i Uğur Çavuşoğlu: Sanat paylaşınca gerçek değerine kavuşuyor

Artık emeklilik yaşının geldiğini belirterek fabrikanın yönetim kurulu başkanlığını devredeceği oğullarına şartlar öne süren Tahsin Saydam, koltuğunu sizce hangi evladına devredecek? Gönlü kimden yana? Özel hayatı çalkantılı olan ancak işinde başarılı ve vizyon sahibi Civan’a mı, yoksa abisi Okan’a mı?

- Aslında her ikisine de adaletli davranmak istiyor. Fakat (tabii ki ailesini çok iyi tanıdığı için) şirketi Civan’a verecekmiş gibi görünüyor. Aslında Civan’ın sorumluluk sahibi olmasını, dağınık hayatını toparlamasını ve doğru bir evlilik yapmasını istiyor…