'Kazayla' katil olan Alec Baldwin'in yıllar önce attığı tweet ortaya çıktı: Kazayla öldürmenin nasıl bir his olduğunu merak ediyorum

Sarsıcı olayın yankıları sürerken, herkesin aklındaki sorular, silahın gerçekten kurusıkı olup olmadığı, ne kadar mesafeden ateşlendiği, bunun bir kaza olup olmadığı şeklinde. Polisin soruşturmayla ilgili ayrıntı vermediği olayda “kaza olduğu” düşüncesinin ağırlık kazanması, akıllara Alec Baldwin’in eski bir mesajını getirdi.