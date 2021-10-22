'Kazayla' katil olan Alec Baldwin'in yıllar önce attığı tweet ortaya çıktı: Kazayla öldürmenin nasıl bir his olduğunu merak ediyorum

Haberler 22.10.2021 - 10:38 | Son Güncelleme : 22.10.2021 - 11:09
Sinema dünyası, Amerikalı ünlü yıldız Alec Baldwin’in film setinde görüntü yönetmeninin ölümüne yol açmasıyla sarsıldı. Tüm dünyada yankı uyandıran olayda, 68 yaşındaki Baldwin’in ateşlediği kurusıkı silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmenine hem filmin yönetmenine isabet etti.
Polisin yaptığı ilk açıklamaya göre ‘kazayla’ olduğu düşünülen olay sonucu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) hayatını kaybetti. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı. Souza'nın hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.
Sarsıcı olayın yankıları sürerken, herkesin aklındaki sorular, silahın gerçekten kurusıkı olup olmadığı, ne kadar mesafeden ateşlendiği, bunun bir kaza olup olmadığı şeklinde. Polisin soruşturmayla ilgili ayrıntı vermediği olayda “kaza olduğu” düşüncesinin ağırlık kazanması, akıllara Alec Baldwin’in eski bir mesajını getirdi.
Baldwin, 2017 yılında Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda, polisin yanlışlıkla birini öldürmesini eleştirmişti.
Güney California’da bir polisin ölüme sebep olduğu olayı eleştiren Baldwin, “Birini haksız yere öldürmenin nasıl bir his olduğunu merak ediyorum” demişti.
Baldwin’in eleştirdiği olayda, Huntington Beach bölgesinden bir polis memuru genç bir erkeği silahıyla vurarak öldürmüş, olayın kaza olduğu söylenmişti.
Dün gerçekleşen olayda da Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın setinde kurusıkı tabancayı ateşlediğinde iki kişiyi vurdu. Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) hayatını kaybetti, senarist ve yönetmen Joel Souza (48) ise yaralandı. Polisin sorguladığı, Baldwin’e herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Soruşturma sürerken, Baldwin serbest bırakıldı.
Yaşanan olay sonrası yapım şirketi film çekiminin durdurulduğunu duyurdu.
Polis sorgusundan çıkan Baldwin’in perişan halde olduğu, hatta ağladığı görüldü.