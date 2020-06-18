Keanu Reeves en yüksek bağışı yapan hayranıyla 15 dakika görüntülü konuşacak

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Keanu Reeves, kanserli çocuklar için düzenlenen yardım kampanyasında en yüksek bağış yapan hayranıyla 15 dakika internet üzerinden görüşecek.

18.06.2020 - 09:27

Keanu Reeves en yüksek bağışı yapan hayranıyla 15 dakika görüntülü konuşacak - 1

Keanu Reeves, kanserli çocuklar için düzenlenen yardım kampanyasında en yüksek bağış yapan hayranıyla 15 dakika internet üzerinden görüntülü konuşma yapacak.


Keanu Reeves en yüksek bağışı yapan hayranıyla 15 dakika görüntülü konuşacak - 2
Matrix ve John Wick filmlerinin yıldızı Reeves, kanserli çocuklar yararına düzenlenen bir açık artırmaya katıldı.
Keanu Reeves en yüksek bağışı yapan hayranıyla 15 dakika görüntülü konuşacak - 3
22 Haziran’a kadar devam edecek açık artırmayla elde edilen gelir, kanserli çocukların tedavisinde kullanılacak.
Keanu Reeves en yüksek bağışı yapan hayranıyla 15 dakika görüntülü konuşacak - 4
Reeves, en yüksek bağışı yapanla 6 Temmuz’da 15 dakika boyunca Zoom programı aracılığıyla görüşecek.

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