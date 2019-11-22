Keanu Reeves ile Alexandra Grant evleniyor mu?

Dünyaca ünlü oyuncu Keanu Reeves, yıllar sonra ilk kez bir kırmızı halı seremonisinde, sevgilisi ile el ele görüntülendi. 55 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde Los Angeles’ta düzenlenen LACMA Art Film Festivali’nin galasına, 46 yaşındaki sevgilisi Alexandra Grant ile katılan Reeves, mutlu bir şekilde objektiflere poz verdi.
Yıllar içinde bir kez bile sevgilisiyle görüntü vermeyen Kenau Reeves, Alexandra ile ne kadar ciddi olduğunu, uluslararası bir etkinlikte basının karşısına çıkarak göstermiş oldu. Çift daha sonra ise Los Angeles sokaklarında sarmaş dolaş objektiflere takıldı.
2001'de 2 yıldır birlikte olduğu Jennifer Syme'ı trafik kazasında kaybeden ve son olarak 2006 yılında, eski sevgilisi Sandra Bullock ile dostça kırmızı halıda poz veren Keanu Reeves'in objektiflerin bu kadar önünde olması da evlilik iddialarını gündeme getirdi.
55 yaşındaki oyuncunun, Grant'a evlenme teklif ettiği konuşuluyor. Grant ve Reeves'in Malibu’da gizli ve gözlerden uzak bir düğün planladıkları iddialar arasında.
Ünlü çift hakkında en çok konuşulan konu ise 55 yaşındaki Keanu Reeves'in, 46 yaşındaki sevgilisinden daha genç görüyor olması.