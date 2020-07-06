Keanu Reeves ve kız arkadaşı Alexandra Grant Matrix 4 ekibiyle akşam yemeğinde

Berlin'de çekimleri devam eden Matrix 4 filminin ekibi, akşam yemeğinde bir araya geldi. Buluşmaya Kaenu Reeves, kız arkadaşı Alexandra Grant ile birlikte katılırken, filmin diğer başrol oyuncuları Carrie-Anne Moss ve Neil Patrick Harris de yemeğe giderken görüntülendi.
(Fotoğraflar: Splash News)

ntv.com.tr 06.07.2020 - 15:09 | Son Güncelleme : 06.07.2020 - 15:14

Keanu Reeves ve kız arkadaşı Alexandra Grant Matrix 4 ekibiyle akşam yemeğinde - 1

Kanadalı aktör Keanu Reeves, başrol oyuncusu olduğu Matrix 4 filmindeki rol arkadaşlarıyla akşam yemeğinde buluştu.

Keanu Reeves ve kız arkadaşı Alexandra Grant Matrix 4 ekibiyle akşam yemeğinde - 2

Filmin çekimlerinin yapıldığı Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan ekibin buluşmasına, 55 yaşındaki Reeves’in 47 yaşındaki kız arkadaşı Alexandra Grant da katıldı.

Keanu Reeves ve kız arkadaşı Alexandra Grant Matrix 4 ekibiyle akşam yemeğinde - 3

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi olan bilim kurgu serisi Matrix’in dördüncü filmi için çalışan ekip Berlin’in Kreuzberg semtinde bir apartman dairesinde bir araya geldi.

Keanu Reeves ve kız arkadaşı Alexandra Grant Matrix 4 ekibiyle akşam yemeğinde - 4

Filmde Neo karakterini canlandıran Reeves ve kız arkadaşı Grant, ekiple akşam yemeği sonrası, apartmandan çıkarken de görüntülendi.

Keanu Reeves ve kız arkadaşı Alexandra Grant Matrix 4 ekibiyle akşam yemeğinde - 5

Matrix 4 ekibi buluşmasına, önceki filmlerde olduğu gibi yeni filmde de Trinity karakterine hayat veren Carrie-Anne Moss da katıldı.

Keanu Reeves ve kız arkadaşı Alexandra Grant Matrix 4 ekibiyle akşam yemeğinde - 6

Filmin kadrosuna yeni katılan How I Met Your Mother'ın yıldızı Neil Patrick Harris de yemekte görüntülendi.

Keanu Reeves ve kız arkadaşı Alexandra Grant Matrix 4 ekibiyle akşam yemeğinde - 7

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