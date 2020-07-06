Keanu Reeves ve kız arkadaşı Alexandra Grant Matrix 4 ekibiyle akşam yemeğinde

ntv.com.tr 06.07.2020 - 15:09 | Son Güncelleme : 06.07.2020 - 15:14
Kanadalı aktör Keanu Reeves, başrol oyuncusu olduğu Matrix 4 filmindeki rol arkadaşlarıyla akşam yemeğinde buluştu.
Filmin çekimlerinin yapıldığı Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan ekibin buluşmasına, 55 yaşındaki Reeves’in 47 yaşındaki kız arkadaşı Alexandra Grant da katıldı.
Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi olan bilim kurgu serisi Matrix’in dördüncü filmi için çalışan ekip Berlin’in Kreuzberg semtinde bir apartman dairesinde bir araya geldi.
Filmde Neo karakterini canlandıran Reeves ve kız arkadaşı Grant, ekiple akşam yemeği sonrası, apartmandan çıkarken de görüntülendi.
Matrix 4 ekibi buluşmasına, önceki filmlerde olduğu gibi yeni filmde de Trinity karakterine hayat veren Carrie-Anne Moss da katıldı.
Filmin kadrosuna yeni katılan How I Met Your Mother'ın yıldızı Neil Patrick Harris de yemekte görüntülendi.