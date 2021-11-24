Keanu Reeves: Winona Ryder ile 29 yıldır Tanrı'nın gözünde evliyiz

Esquiere dergisine konuşan 57 yaşındaki Kanadalı oyuncu, filmde senaryo gereği rol arkadaşı Winona Ryder ile evlenmesi gerektiğini ifade etti. Ünlü aktör, yönetmen Francis Ford Coppola'nın o sahnede gerçek bir rahip kullandığını ve nikah töreninin de tamamen gerçek hayattakine uygun olarak yapıldığını anlattı.