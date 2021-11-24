Keanu Reeves: Winona Ryder ile 29 yıldır Tanrı'nın gözünde evliyiz

Haberler 24.11.2021 - 12:48
24 Aralık'ta gösterime girecek olan The Matrix Resurrections filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Keanu Reeves, başrolünde yer aldığı 1992 yapımı Dracula filmi hakkında yıllar sonra ilginç bir yorumda bulundu.
Esquiere dergisine konuşan 57 yaşındaki Kanadalı oyuncu, filmde senaryo gereği rol arkadaşı Winona Ryder ile evlenmesi gerektiğini ifade etti. Ünlü aktör, yönetmen Francis Ford Coppola'nın o sahnede gerçek bir rahip kullandığını ve nikah töreninin de tamamen gerçek hayattakine uygun olarak yapıldığını anlattı.
"WINONA EVLİ OLDUĞUMUZU SÖYLÜYOR"
Keanu Reeves, "Winona ve Coppola, evli olduğumuzu söylüyor. Sanırım Tanrı'nın gözünde evliyiz!" diye konuştu.
"GERÇEK HAYATTA EVLİYİZ!"
Winona Ryder da 2018 yılında Entertainment Weekly dergisine verdiği bir röportajda, nikah sahnesinin Los Angeles'ta bir Yunan Ortodoks Kilisesi'nde gerçek bir rahiple çekildiğini belirtmiş, "Dracula filminde evlendik. Yemin ederim gerçek hayatta evliyiz! Francis (Ford Coppola) o sahnede gerçek bir rahip kullandı" demişti.
Daha önce Sandra Bullock, Jennifer Syme, Charlize Theron gibi ünlülerle birlikte olan Reeves, 2019'da Alexandra Grant ile ilişkisini ilan etmişti.
İLİŞKİLERİ EVLİLİK YOLUNDA
Mutlu birliktelikleri süren çiftin 'evlilik' kararı aldığı belirtilmişti. İkilinin nikah masasına oturarak ilişkilerini bu yıl içerisinde evlilikle taçlandıracağı konuşuluyor.