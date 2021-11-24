Keanu Reeves: Winona Ryder ile 29 yıldır Tanrı'nın gözünde evliyiz

Matrix'in yıldızı Keanu Reeves, 1992'de yer aldığı Dracula filmi ve rol arkadaşı Winona Ryder ile ilgili konuşurken, filmdeki bir sahne için "Bütün evlilik törenini gerçek bir rahiple yaptık. Tanrı'nın gözünde evliyiz" dedi.

Haberler 24.11.2021 - 12:48

Keanu Reeves: Winona Ryder ile 29 yıldır Tanrı'nın gözünde evliyiz - 1

24 Aralık'ta gösterime girecek olan The Matrix Resurrections filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Keanu Reeves, başrolünde yer aldığı 1992 yapımı Dracula filmi hakkında yıllar sonra ilginç bir yorumda bulundu. 

Keanu Reeves: Winona Ryder ile 29 yıldır Tanrı'nın gözünde evliyiz - 2

Esquiere dergisine konuşan 57 yaşındaki Kanadalı oyuncu, filmde senaryo gereği rol arkadaşı Winona Ryder ile evlenmesi gerektiğini ifade etti. Ünlü aktör, yönetmen Francis Ford Coppola'nın o sahnede gerçek bir rahip kullandığını ve nikah töreninin de tamamen gerçek hayattakine uygun olarak yapıldığını anlattı.

Keanu Reeves: Winona Ryder ile 29 yıldır Tanrı'nın gözünde evliyiz - 3

"WINONA EVLİ OLDUĞUMUZU SÖYLÜYOR"

Keanu Reeves, "Winona ve Coppola, evli olduğumuzu söylüyor. Sanırım Tanrı'nın gözünde evliyiz!" diye konuştu.

Keanu Reeves: Winona Ryder ile 29 yıldır Tanrı'nın gözünde evliyiz - 4

"GERÇEK HAYATTA EVLİYİZ!"

Winona Ryder da 2018 yılında Entertainment Weekly dergisine verdiği bir röportajda, nikah sahnesinin Los Angeles'ta bir Yunan Ortodoks Kilisesi'nde gerçek bir rahiple çekildiğini belirtmiş, "Dracula filminde evlendik. Yemin ederim gerçek hayatta evliyiz! Francis (Ford Coppola) o sahnede gerçek bir rahip kullandı" demişti.

Keanu Reeves: Winona Ryder ile 29 yıldır Tanrı'nın gözünde evliyiz - 5

Daha önce Sandra Bullock, Jennifer Syme, Charlize Theron gibi ünlülerle birlikte olan Reeves, 2019'da Alexandra Grant ile ilişkisini ilan etmişti.

Keanu Reeves: Winona Ryder ile 29 yıldır Tanrı'nın gözünde evliyiz - 6

İLİŞKİLERİ EVLİLİK YOLUNDA

Mutlu birliktelikleri süren çiftin 'evlilik' kararı aldığı belirtilmişti. İkilinin nikah masasına oturarak ilişkilerini bu yıl içerisinde evlilikle taçlandıracağı konuşuluyor.

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