Keanu Reeves’ten hayranlarına nazik hareket
Kibarlığı ve hayırseverliğiyle takdir toplayan ünlü oyuncu Keanu Reeves’in hayranlarıyla fotoğraf çektirirken tercih ettiği hareket, nezaketini gözler önüne seriyor.
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Daha önce metroda inenlere öncelik verip kadınlara da yerini verdiğini gösteren gizlice çekilen görüntüsüyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Keanu Reeves, bir kez daha nezaketini kanıtladı.
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54 yaşındaki Kanadalı oyuncunun hayranlarıyla birlikte çektirdiği fotoğraflarda bir detay dikkat çekti.
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Reeves, yan yana ve sarılarak poz verdiği hayranlarına dokunmuyor.
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Fotoğraflarda Reeves’in eline dikkatli bakınca, yanındaki kişiyi rahatsız etmemek için elini havada tuttuğu görülüyor.
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Matrix filminin yıldızı, nezaketinin yanı sıra hayırseverliğiyle de biliniyor. Çeşitli kurumlara milyonlarca dolar bağışlamasının yanı sıra Matrix'in özel efekt ekibine kendi maaşından parea vermesiyle de takdir toplamıştı.
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