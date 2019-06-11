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Keanu Reeves’ten hayranlarına nazik hareket

Kibarlığı ve hayırseverliğiyle takdir toplayan ünlü oyuncu Keanu Reeves’in hayranlarıyla fotoğraf çektirirken tercih ettiği hareket, nezaketini gözler önüne seriyor.

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    Daha önce metroda inenlere öncelik verip kadınlara da yerini verdiğini gösteren gizlice çekilen görüntüsüyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Keanu Reeves, bir kez daha nezaketini kanıtladı.

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    54 yaşındaki Kanadalı oyuncunun hayranlarıyla birlikte çektirdiği fotoğraflarda bir detay dikkat çekti.

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    Reeves, yan yana ve sarılarak poz verdiği hayranlarına dokunmuyor.

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    Fotoğraflarda Reeves’in eline dikkatli bakınca, yanındaki kişiyi rahatsız etmemek için elini havada tuttuğu görülüyor.

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    Matrix filminin yıldızı, nezaketinin yanı sıra hayırseverliğiyle de biliniyor. Çeşitli kurumlara milyonlarca dolar bağışlamasının yanı sıra Matrix'in özel efekt ekibine kendi maaşından parea vermesiyle de takdir toplamıştı.

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