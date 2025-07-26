Keder insanı öldürür mü?

Danimarka'da yapılan yeni bir araştırma, "yoğun şekilde yaşanan yasın" erken ölüme neden olabileceğini ortaya koydu.

Keder insanı öldürür mü? - 1

Ses getiren çalışmada, yaş ortalaması 62 olan 2 bine yakın yas tutan birey incelendi.

Araştırmacılar, yasın yoğunluğu ile ölüm riski arasındaki bağlantıyı analiz etti.

Katılımcıların yas düzeyleri, bilimsel bir değerlendirme aracı olan “Prolonged Grief-13” ölçeği ile ölçüldü. Bulgulara göre, yoğun yas belirtileri gösteren bireylerde, on yıl içinde erken ölüm riski, düşük düzeyde yas yaşayanlara kıyasla iki kat daha fazla çıktı.

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Keder insanı öldürür mü? - 2

Araştırmacılar, yüksek yas düzeyinin neden erken ölüme yol açtığını kesin olarak bilmiyor. Ancak Dr. Mette Kjærgaard Nielsen, yoğun yas yaşayan bireylerde kalp-damar hastalıkları, ruh sağlığı problemleri ve intihar oranlarında artış gözlemlendiğini belirtti.

Keder insanı öldürür mü? - 3

2012 yılında başlayan araştırmada, katılımcılar 10 yıl boyunca izlendi. Çalışma sonucunda, insanların yas sürecini nasıl deneyimlediğine göre beş farklı “yas süreci tipi” belirlendi:

Katılımcıların yas tepkileri beş farklı grupta sınıflandırıldı. En yaygın grup, katılımcıların yüzde 38’ini oluşturdu ve bu kişiler sürece, devamlı olarak düşük düzeyde yas belirtileriyle devam etti. Yaklaşık yüzde 20’lik bir kesim, başlangıçta yüksek olan ancak zamanla azalan yas tepkileri gösterdi.

Katılımcıların yüzde 29’u ise orta düzeyde başlayan ve zamanla hafifleyen bir yas süreci yaşadı. Yüzde 9’luk bir grupta ise yas belirtileri başlangıçta düşük seviyedeyken, altıncı ayda en yüksek noktaya ulaştı ve ardından azalma gösterdi.

En küçük grup olan yüzde 6 ise “yoğun ve kalıcı yas” yaşadı. Bu grup, erken ölüm açısından en yüksek riski taşıyanlar oldu.

Keder insanı öldürür mü? - 4

Daha önceki çalışmalarda da yoğun yasın kalp sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekilmişti. “Kırık Kalp Sendromu” olarak bilinen ve tıpta “takotsubo kardiyomiyopati” adı verilen bu durum, ani stres hormonlarının kalpte geçici büyümeye neden olmasıyla ortaya çıkıyor.

Her yıl yaklaşık 2 bin 500 kişiyi etkileyen “Kırık Kalp Sendromu'', kalbin kan pompalama işlevini geçici olarak bozuyor ve kalp kriziyle benzer belirtiler gösteriyor. Ancak kalp krizinden farklı olarak, bu sendromda damar tıkanıklığı görülmüyor.

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Bu benzerlik nedeniyle bazı hastalar, yanlışlıkla kalp krizi tanısı alabiliyor ve uygun tedaviye ulaşamıyor.

İskoçya’daki Aberdeen Üniversitesi’nde yapılan beş yıllık bir araştırma, yaklaşık 4 bin hasta üzerinde yürütüldü. Bulgular, bu sendroma sahip hastaların dörtte birinin yaşamını yitirdiğini ortaya koydu. Ayrıca, kalp krizini önlemek amacıyla verilen ilaçların, takotsubo kardiyomiyopati üzerinde etkili olmadığı da tespit edildi.

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