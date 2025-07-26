Keder insanı öldürür mü?

2012 yılında başlayan araştırmada, katılımcılar 10 yıl boyunca izlendi. Çalışma sonucunda, insanların yas sürecini nasıl deneyimlediğine göre beş farklı “yas süreci tipi” belirlendi:

Katılımcıların yas tepkileri beş farklı grupta sınıflandırıldı. En yaygın grup, katılımcıların yüzde 38’ini oluşturdu ve bu kişiler sürece, devamlı olarak düşük düzeyde yas belirtileriyle devam etti. Yaklaşık yüzde 20’lik bir kesim, başlangıçta yüksek olan ancak zamanla azalan yas tepkileri gösterdi.

Katılımcıların yüzde 29’u ise orta düzeyde başlayan ve zamanla hafifleyen bir yas süreci yaşadı. Yüzde 9’luk bir grupta ise yas belirtileri başlangıçta düşük seviyedeyken, altıncı ayda en yüksek noktaya ulaştı ve ardından azalma gösterdi.

En küçük grup olan yüzde 6 ise “yoğun ve kalıcı yas” yaşadı. Bu grup, erken ölüm açısından en yüksek riski taşıyanlar oldu.