Keder insanı öldürür mü?
Danimarka'da yapılan yeni bir araştırma, "yoğun şekilde yaşanan yasın" erken ölüme neden olabileceğini ortaya koydu.
Ses getiren çalışmada, yaş ortalaması 62 olan 2 bine yakın yas tutan birey incelendi.
Araştırmacılar, yasın yoğunluğu ile ölüm riski arasındaki bağlantıyı analiz etti.
Katılımcıların yas düzeyleri, bilimsel bir değerlendirme aracı olan “Prolonged Grief-13” ölçeği ile ölçüldü. Bulgulara göre, yoğun yas belirtileri gösteren bireylerde, on yıl içinde erken ölüm riski, düşük düzeyde yas yaşayanlara kıyasla iki kat daha fazla çıktı.