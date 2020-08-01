Kedi Oteli bayramda tamamen doldu

DHA 01.08.2020 - 10:14
"ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALDIK"
Sahipleri tarafından otele bırakılan kedi ve köpeklerin, ilk olarak genel sağlık kontrolünden geçtiğini söyleyen işletme sahibi Veteriner Hekim Cemal Kuruoğlu, "Bizler, bunun için 4 yıl boyunca hayal kurduk. 4 yıl içerisinde de böyle bir hal aldı. 2018 yılında ilk başlangıcımızı yaptık. Kedi oteli olarak şirket bünyemize böyle bir yer kazandırdık. Çok güzel tepkiler aldık. Kediler için güzel bir ortam olması, sahipleri tarafından güvenerek bırakabilecekleri, içleri rahat olarak kedilerini bırakıp tatile gidebilecekleri bir ortam oluşturduk" dedi.