Kedi villası yeni kurallarla ziyarete açıldı

Van Kedilerinin koruma altında olduklarını bu yüzden kedilerin sağlığını üst düzeyde korumaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Kaya, "Çünkü bu hastalığın sahibinden hayvanına geçebildiği ile ilgili çalışmalar da var. Dolayısıyla da bu koruma altında olan bir hayvan olduğu için bunun sağlığına bizim en üst düzeyde riayet etmemiz lazım. Gelen ziyaretçilerden de bunu rica ediyoruz. Dolayısıyla da bu dönem belli bir noktaya kadar yani bu hastalığın aşısı veya tedavisi netleşinceye kadar bu şekilde devam etmek zorundayız. Buraya gelenlere bizim personellerimiz uyarılar yapıyor. Uymayanları kesinlikle içeri almıyor. Ama biz istiyoruz ki herkes bizim uyarılarımıza gerek kalmadan insanların kendi içinden gelerek hem kendi sağlığını hem de hayvanların sağlığını tehlikeye atmamak için bu kurallara uysunlar" diye konuştu.

İşte kedi evinden yansıyan diğer kareler...