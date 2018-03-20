Kedi yerine puma sahiplendiler (Dünyadaki ilk evcil puma: Messi)

“Sağlık problemlerinden dolayı Messi, ortalama bir Puma’nın üçte ikisi kadar. Ancak, bir kedinin 10 katı büyüklüğüne sahip. Onu tanıyan herkes, kürkünün altında bir insan olduğunu düşünüyor. Alexander ve benim konuştuklarımızı anlıyor, bize cevap veriyor. O özel olduğu için çok şanslıyız, fakat tabi ki insanlara vahşi bir hayvan sahiplenmesini tavsiye etmiyorum.”