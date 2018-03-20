Kedi yerine puma sahiplendiler (Dünyadaki ilk evcil puma: Messi)
ntv.com.tr
Rusya’da yaşayan bir çift, hayvanat bahçesinde gördükleri hasta yavru pumayı sahiplendi. 41 kilo ağırlığına ulaşan ve çiftin evinde yaşayan Messi isimli hayvan, dünyada bilinen ilk evcilleştirilmiş puma olarak tarihe geçti.
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1Rusya’nın Penza kentinde yaşayan Mariya ve Alexander Dmitriev çifti, şegrin hayvanat bahçesinde hasta bir puma yavrusu görüp onu sahiplenmek istedi.
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Hayvanat bahçesi yöneticileri ise şaşırtıcı bir şekilde, vahşi bir hayvan olarak bilinen pumayı, tedavi masraflarını üstlenmek koşuyla, genç çiftin sahiplenmesi için onay verdi.
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Şu anda iki buçuk yaşında olan erkek puma sağlığına kavuşarak 41 kiloya ulaştı.
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428 yaşındaki Mariya Dmitriev, futbolcu Messi hayranı oldukları için pumaya onun ismini verdiklerini belirterek, konuyla ilgili şunları söyledi:
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5“Messi, Penza Hayvanat Bahçesi’ne satıldığında üç aylıktı. Onu eşimle birlikte ilk kez orada gördük ve anında sevdik. Üç gün boyunca bir pumayı ev içinde sahiplenmenin etik olup olmadığını tartıştık. Kararımızı verdikten sonra, hayvanat bahçesiyle iltişime geçirdik."
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"Bize ‘evet’ diyeceklerini düşünmüyorduk. Ancak onu eve getirdiğimize çok mutlu olduk. Onu aldığımızda çok hasta ve güçsüz durumdaydı, özel olarak ilgilienilmeyi hak ediyordu. Kararımızdan hiç pişman değiliz.”
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7Diğer taraftan Mariya Dmitriev, ev içinde büyük bir kediyle yaşamanın zorolduğunu ama Messi’nin tehlikeli olmadığını sözlerini ekledi:
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“Sağlık problemlerinden dolayı Messi, ortalama bir Puma’nın üçte ikisi kadar. Ancak, bir kedinin 10 katı büyüklüğüne sahip. Onu tanıyan herkes, kürkünün altında bir insan olduğunu düşünüyor. Alexander ve benim konuştuklarımızı anlıyor, bize cevap veriyor. O özel olduğu için çok şanslıyız, fakat tabi ki insanlara vahşi bir hayvan sahiplenmesini tavsiye etmiyorum.”
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Messi, dünyadaki ilk evcil puma olarak biliniyor.
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10Messi'den kareler...
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