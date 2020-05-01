Kedisini bebek arabasında gezdirdi (Corona döneminde maskesiz dışarı çıkmayan ünlüler)

Dünyada 3 milyon 300 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs için uzmanlar karantina ve sosyal izolasyon çağrısı yapıyor. Dışarı çıkmak zorunda olanların ise maske ve eldiven takması kritik önem taşıyor. Hollywood'un ünlü isimleri de bu çağrıları dikkate alıyor. Son olarak tüm tedbirleri alan Jennifer Garner kedisini bebek arabasıyla gezdirirken görüntülendi. İşte maskesiz dışarı çıkmayan ünlü isimler...

Jennifer Garner

Jennifer Garner önceki gün kızlarıyla birlikte görüntülendi. Corona virüse karşı maske takan ünlü oyuncu ve kızları, kedilerini ise bebek arabasında gezdirdi.

İşte Jennifer Garner gibi maskesiz dışarı çıkmayan ünlü isimler...
Leonardo DiCaprio
Jessica Alba
Gwyneth Paltrow ve Brad Falchuk
Diane Kruger ve kızı
Ben Affleck ve Ana de Armas
Elisabetta Canalis
Jonas and Sophie Turner
Rooney Mara
Miley Cyrus ve Cody Simpson
Henry Golding
Jessica Serfaty ve Kaan Gunay
Jesse Metcalfe
Abigail Spencer ve oğlu Roman
Lucy Hale
Farrah Abraham ve kızı
Jennifer Garner ve kızları
Presley Gerber ve Sydney Brooke
Giovanni Ribisi
Kyra Sedgwick

Isla Fisher

Jordyn Woods


Malin Akerman

Alyson Hannigan ve Alexis Denisof
David Spade

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