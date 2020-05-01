Kedisini bebek arabasında gezdirdi (Corona döneminde maskesiz dışarı çıkmayan ünlüler)
Dünyada 3 milyon 300 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs için uzmanlar karantina ve sosyal izolasyon çağrısı yapıyor. Dışarı çıkmak zorunda olanların ise maske ve eldiven takması kritik önem taşıyor. Hollywood'un ünlü isimleri de bu çağrıları dikkate alıyor. Son olarak tüm tedbirleri alan Jennifer Garner kedisini bebek arabasıyla gezdirirken görüntülendi. İşte maskesiz dışarı çıkmayan ünlü isimler...
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Jennifer Garner
Jennifer Garner önceki gün kızlarıyla birlikte görüntülendi. Corona virüse karşı maske takan ünlü oyuncu ve kızları, kedilerini ise bebek arabasında gezdirdi.
İşte Jennifer Garner gibi maskesiz dışarı çıkmayan ünlü isimler...
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