Kedisini bebek arabasında gezdirdi (Corona döneminde maskesiz dışarı çıkmayan ünlüler)

Jennifer Garner önceki gün kızlarıyla birlikte görüntülendi. Corona virüse karşı maske takan ünlü oyuncu ve kızları, kedilerini ise bebek arabasında gezdirdi.

İşte Jennifer Garner gibi maskesiz dışarı çıkmayan ünlü isimler...

Gwyneth Paltrow ve Brad Falchuk

Diane Kruger ve kızı

Ben Affleck ve Ana de Armas