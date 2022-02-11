Kediye işkence eden futbolcu Kurt Zouma'nın cezası belli oldu

Fransız futbolcu Kurt Zouma'nın eziyet ettiği kediler elinden alındı ve 250 bin sterlin (Yaklaşık 4,6 milyon lira) para cezası verildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 10:33 | Son Güncelleme : 11.02.2022 - 11:22

Kediye işkence eden futbolcu Kurt Zouma'nın cezası belli oldu - 1

Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA), Fransız futbolcu Kurt Zouma'nın eziyet ettiği kedileri sahiplendi.

Kediye işkence eden futbolcu Kurt Zouma'nın cezası belli oldu - 2

İngiliz yayın kurumu BBC'nin haberine göre, kedilerine eziyet ettiği videonun ortaya çıkmasından sonra Zouma hakkında başlatılan soruşturma tamamlanana kadar iki kediye RSPCA bakacak.

Kediye işkence eden futbolcu Kurt Zouma'nın cezası belli oldu - 3

Zouma'nın forma giydiği İngiltere Premier Lig kulübü West Ham United da 27 yaşındaki stopere mümkün olan en ağır para cezasının verildiğini açıkladı.

Kediye işkence eden futbolcu Kurt Zouma'nın cezası belli oldu - 4

Kulüp cezanın miktarını belirtmedi ancak İngiliz basını, Fransız milli futbolcunun maaşından 250 bin sterlin (Yaklaşık 4,6 milyon lira) kesileceğini paylaştı.

Kediye işkence eden futbolcu Kurt Zouma'nın cezası belli oldu - 5

Sosyal medyada yayılan görüntüleri sonrası eleştirilerin hedefi olan Zouma özür dilemişti.

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