Keeping Up With The Kardashians başarısının ardındaki isim Kim değil Kourtney Kardashian

Gösteri dünyasının en ünlü simalarını barındıran bir aile Kardashian- Jenner Ailesi...
Yaklaşık 20 yıldır ekranda olan ve aile üyelerine dudak uçuklatan bir servet kazandıran program, yakında son bölümüyle ekrana veda edecek. Herkes Kardashian- Jenner ailesini şöhrete ve toplamda 1 milyar dolarlık servete kavuşturan kişinin Kim Kardashian
olduğunu düşünse de gerçeğin pek de öyle olmadığı ortaya çıktı. En azından ilk adamı atan ve sadece üyelerini değil onların hayatına girenleri de şöhrete ve servete karıştıran kişi tek başına Kim Kardashian değil.