Kehf Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kehf Suresi meali ve tefsiri

Kehf Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 18. suresidir ve 110 ayetten oluşur. Genellikle Mekke döneminde indiği kabul edilir, ancak bazı âlimler 28. ve 83. ayetlerin Medine'de indiğini belirtir. Düzenli dinleme ya da okuma, kalpteki iman duygusunu canlı tutar ve sureyle içli dışlı olmayı kolaylaştırır.

Kehf Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kehf Suresi meali ve tefsiri - 1

KEHF SURESİ NEDİR?


“Kehf”, Arapçada “mağara” anlamına gelir ve surede, imanlarını korumak için mağaraya sığınan gençlerin ibretlik hikâyesi anlatılır. Bu gençler, toplumdaki inanç baskısından kaçıp Allah’a sığınarak korunmuşlardır. Surede ayrıca Hz. Musa ile Hızır kıssası, iki bahçe sahibi örneği ve Zülkarneyn’in adaletli yönetimi gibi konular yer alır. Tüm bu kıssalar, sabır, şükür, tevekkül ve adalet gibi kavramlara vurgu yapar. Cuma günleri okunmasının faziletine dair sahih hadisler vardır. Örneğin Peygamberimiz (s.a.v.): “Kim Cuma günü Kehf Suresi'ni okursa, iki Cuma arası nurlandırılır.” (Beyhakî, Şuabü’l-İman) buyurmuştur. Bu yönüyle Kehf Suresi, pek çok Müslüman’ın kalbinde ayrı bir yere sahiptir. Sure, dünya hayatının geçiciliğini ve ahirete hazırlıklı olmanın önemini hatırlatır. İçindeki örnekler, imanını canlı tutmak isteyenlere güçlü mesajlar sunar. Bu sayede kişi, hem kıssalardan ders alarak inancını pekiştirir hem de Kur’an’ın rehberliğini hayatında hisseder.

KEHF SURESİ'Nİ OKUMAK VE KEHF SURESİ DİNLEMEK


Kehf Suresi’ni okumak veya dinlemek, kalbi huzurla dolduran bir ibadettir. Surede yer alan kıssalar, insanlara imanlarını güçlendirmeleri için yol gösterir. Ashab-ı Kehf hikâyesi, zorlu şartlarda bile inançlarından vazgeçmeyen gençlerin örnek mücadelesini sunar. Bu hikâyeyi okuyup dinleyen kişi, zorluklar karşısında Allah’a sığınmanın ne kadar kıymetli olduğunu görür. Hz. Musa ile Hızır kıssası, olayların arkasındaki ilahi hikmeti fark etmenin ve sabırlı olmanın önemini vurgular. Ayrıca cuma günleri Kehf Suresi okunmasının faziletli olduğu söylenir. Sureyi okuyarak manevi bir aydınlanma yaşayanlar, ayetlerdeki mesajların günlük hayata yansıtılabileceğini fark ederler. Dinlerken veya okurken ayetlerin anlamlarını düşünmek, ibret almak için faydalıdır.

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Kehf Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kehf Suresi meali ve tefsiri - 2

KEHF SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU ve YAZILIŞI

Kehf Suresi’nin Arapça orijinal metni:

Bismillâhirrahmânirrahîm

  1. الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا
  2. قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا
  3. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا
  4. وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا
  5. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا
  6. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلٰى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا
  7. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
  8. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا
  9. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا
  10. إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا
  11. فَضَرَبْنَا عَلٰى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا
  12. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا
  13. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى
  14. وَرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلٰهًا ۖ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا
  15. هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ۖ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا
  16. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللّٰهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا
  17. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ۚ ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ ۗ مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا
  18. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۖ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا
  19. وَكَذٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا
  20. إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا
  21. وَكَذٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ۖ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ۖ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ۖ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلٰى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا
  22. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا
  23. وَلَا تَقُلَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا
  24. إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ ۚ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسٰى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا
  25. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا
  26. قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا
  27. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۖ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا
  28. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أََغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا
  29. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا
  30. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا
  31. أُولٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا
  32. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا
  33. كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا
  34. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا
  35. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هٰذِهِ أَبَدًا
  36. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلٰى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا
  37. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا
  38. لٰكِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا
  39. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا
  40. فَعَسٰى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا
  41. أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا
  42. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا
  43. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا
  44. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا
  45. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا
  46. الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا
  47. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا
  48. وَعُرِضُوا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا
  49. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا
  50. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۚ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا
  51. مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا
  52. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا
  53. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا
  54. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا
  55. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا
  56. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ۖ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا
  57. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا
  58. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا
  59. وَتِلْكَ الْقُرٰى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا
  60. وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا
  61. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا
  62. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا
  63. قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا
  64. قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى آثَارِهِمَا قَصَصًا
  65. فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا
  66. قَالَ لَهُ مُوسٰى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلٰى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا
  67. قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
  68. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا
  69. قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا
  70. قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا
  71. فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۚ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ۖ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا
  72. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
  73. قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا
  74. فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۖ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ۖ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا
  75. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ İNَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
  76. قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا
  77. فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا
  78. قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا
  79. أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا
  80. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا
  81. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا
  82. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ۖ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا
  83. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا
  84. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا
  85. فَأَتْبَعَ سَبَبًا
  86. حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا
  87. قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلٰى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا
  88. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنٰى ۖ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا
  89. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا
  90. حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا
  91. كَذٰلِكَ ۖ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا
  92. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا
  93. حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا
  94. قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا
  95. قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ ۖ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا
  96. آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا
  97. فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا
  98. قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا
  99. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا
  100. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا
  101. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا
  102. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا
  103. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا
  104. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا
  105. أُولٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا
  106. ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا
  107. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا
  108. خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا
  109. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا
  110. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحٰى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا
Kehf Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kehf Suresi meali ve tefsiri - 3

KEHF SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU ve YAZILIŞI

Kehf Suresi’nin Latin harflerle hazırlanmış Türkçe okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm

  1. El-hamdu lillâhillezî enzale alâ abdihil-kitâbe ve lem yec’al lehu ‘ivecâ
  2. Kayyimen liyunzire be’sen şedîden min ledunhû ve yubeşşirel-mu’minînel-lezîne ya’melûnes-sâlihâti enne lehum ecran hasenâ
  3. Mâkisîne fîhi ebedâ
  4. Ve yunzirallezîne kâlût-tehazallâhu veledâ
  5. Mâ lehum bihî min ılmin ve lâ liâbâihim. Keburat kelimeten tahrucu min efrâhihim in yekûlûne illâ kezibâ
  6. Fe lealleke bâhiun nefseke alâ âsârihim in lem yu’minû bihâzel-hadîsi esefâ
  7. Innâ cealnâ mâ alel-ardı zîneten lehâ li nebluvehum eyyuhum ahsenu amelâ
  8. Ve innâ le câ’ilûne mâ aleyhâ sa’îden curuzâ
  9. Em hasibte enne ashâbel-kehfi verrakîmi kânû min âyâtinâ acebâ
  10. İz evelfityetu ilel-kehfi fe kâlû: “Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ reşedâ.”
  11. Fe darabnâ alâ âzânihim fil-kehfi sinîne adedâ
  12. Summe beasnâhum li na’leme eyyül-hizbeyni ahsâ limâ lebisû emedâ
  13. Nahnu nakussu aleyke nebeehum bil-hakk(i). İnnehum fityetun âmenû bi rabbihim ve zidnâhum hudâ
  14. Ve rabatnâ alâ kulûbihim iz kâmû fe kâlû: “Rabbenâ rabbu’s-semâvâti vel ard. Len ned’û min dûnihî ilâhen. Le kad kulnâ izen şatatâ.”
  15. Hâulâi kavmunâttehazû min dûnihî âliheten. Lev lâ ye’tûne aleyhim bi sultânin beyyin. Fe men azlemu mimmenifterâ alallâhi kezibâ
  16. Ve iz i’tazeltumûhum ve mâ ya’budûne illâllâh, feevû ilel-kehf. Yenşur lekum rabbukum min rahmetihî ve yuheyyi’ lekum min emrikum mirfekâ
  17. Ve tere’ş-şemse izâ talaat tezâveru an kehfihim zâtel-yemîn, ve izâ ğarebet takrıduhum zâteş-şimâl ve hum fî fevcetin minhu. Zâlike min âyâtillâh. Men yehdillâhu fehuvel-muhted ve men yudlil felente cide lehu veliyyen murşidâ
  18. Ve tahsebuhum eykâzan ve hum rukûd. Ve nukallibuhum zâte’l-yemîn ve zâte’ş-şimâl. Ve kelbuhum bâsitun zırâ’ayhi bi’l-vesîd. Levittala’te aleyhim levelleytte minhum firârâ ve le müli’te minhum ru’bâ
  19. Ve kezâlike beasnâhum li yetesâelû beynehum. Kâle kâilun minhum: “Kem lebistum?” Kâlû: “Lebisnâ yevmen ev ba’de yevm.” Kâlû: “Rabbukum a’lemu bimâ lebistum. Feb’asû ahadekum bi verikikum hâzihî ilel-medîne felyenzur eyyuhâ ezkâ ta’âmen fel ye’tikum bi rızkin minhû vel yetelattaf ve lâ yuş’iranne bikum ehadâ.”
  20. “İnnehum in yazharû aleykum yercumûkum ev yu’îdûkum fî milletihim ve len tuflihû izen ebedâ.”
  21. Ve kezâlike a’sarnâ aleyhim li ya’lemû enne va’dallâhi hakk ve ennes-sâate lâ raybe fîhâ. İz yetenâzeûne beynehum emrehum fe kâlû: “İbnû aleyhim bunyânâ. Rabbuhum a’lemu bihim.” Kâlel-lezîne galebû alâ emrihim: “Le nettahızenne aleyhim mescidâ.”
  22. Se yekûlûne selâsetun râbiuhum kelbuhum. Ve yekûlûne hamsetun sâdisuhum kelbuhum recmen bi’l-ğayb. Ve yekûlûne sebetetun ve sâminuhum kelbuhum. Kul: “Rabbî a’lemu bi iddetihim, mâ ya’lemuhum illâ kalîlun.” Fe lâ tumâr fîhim illâ mirâen zâhirâ ve lâ testefti fîhim minhum ehadâ
  23. Ve lâ tekulenne lişey’in: “İnnî fâ’ilün zâlike ğadâ.”
  24. İllâ en yeşâallâh. Vezkur rabbeke izâ nesîte ve kul: “Asâ en yehdiyenî rabbî li akrabe min hâzâ reşedâ.”
  25. Ve lebisû fî kehfihim selâse mi’eti sinînin ve’z’dâdû tis’â
  26. Kul: “Allâhu a’lemu bimâ lebisû. Lehû ğaybü’s-semâvâti vel ard. Ebsır bihî ve esmî’. Mâ lehum min dûnihî min veliyyin ve lâ yuşrik fî hukmihî ehadâ.”
  27. Vetlu mâ ûhiye ileyke min kitâbi rabbik. Lâ mubeddile li kelimâtihî ve len tecide min dûnihî multahadâ
  28. Vasbir nefseke meallezîne yed’ûne rabbahum bi’l-ğadâte vel-aşiyyi yurîdûne vechah. Ve lâ ta’du ayneyke anhum turîdu zînetel-hayâtid-dunyâ. Ve lâ tutı’ men agfalnâ kalbehû an zikrinâ vettebe’a hevâhû ve kâne emruhû furutâ
  29. Ve kulil-hakku min rabbikum. Femen şâe fel-yu’min ve men şâe fel-yekfur. İnnâ a’tednâ li’z-zâlimîne nâran ehâta bihim surâdikuhâ. Ve in yestegîsû yuğâsû bi mâin kel-muhli yeşvîl-vucûhe. Bi’seş-şerâbu ve sâet murtefekâ
  30. İnnellezîne âmenû ve amelûs-sâlihâti innâ lâ nudî’u ecre men ahsene amelâ
  31. Ulâike lehum cennâtü adnin tecrî min tahtihimul-enhâr. Yuhallevne fîhâ min esâvire min zeheb. Ve yelbesûne siyâben hudran min sündusin ve istabrağ. Muttekiîne fîhâ alâl-arâik. Ni’me’s-sevâb ve hasunet murtefekâ
  32. Vadrib lehum meselen reculeyn. Cealnâ li ahadihimâ cenneteyni min a’nâbin ve hafefnâhumâ bi nahlin ve cealnâ beynehumâ zer’â
  33. Kilte’l-cenneteyni âtet ukulehâ ve lem tazlim minhu şey’â ve feccernâ hılâlehumâ nehrâ
  34. Ve kâne lehu semer. Fe kâle li sâhibihî ve huve yuhâviruh: “Ene ekseru minke mâlen ve a’azzu neferâ.”
  35. Ve dehale cennetehû ve huve zâlimun li nefsih: “Mâ ezunnu en tebîde hâzihî ebedâ.”
  36. “Ve mâ ezunnus-sâate kâimeten. Ve lein ruddıdtü ilâ rabbî le ecidenne hayran minhâ mun kalebâ.”
  37. Kâle lehu sâhibuhû ve huve yuhâviruh: “E keferte billezî halakake min turâbin summe min nutfetin summe sevvâke racülâ?”
  38. “Lâkinne huvallâhu rabbî ve lâ uşrikü bi rabbî ehadâ.”
  39. “Ve lev lâ iz dehalte cennetek kulte mâşâallâh, lâ kuvvete illâ billâh. İn tereni ene akalle minke mâlen ve veledâ…”
  40. “Fe asâ rabbî en yu’tiyenî hayran min cennetike ve yursile aleyhâ husbânen mines-semâi fe tusbiha sa’îden zelekâ.”
  41. “Ev yusbiha mâuhâ gavrâ fe len testetîa lehu talebâ.”
  42. Ve uhîta bi semerihî, fe asbeha yukallibu keffeyhi alâ mâ enfeka fîhâ ve hiye hâviyetun alâ urûşihâ ve yekûlu: “Yâ leytenî lem uşrik bi rabbî ehadâ.”
  43. Ve lem tekun lehu fi’etun yensurûnehû min dûnillâh, ve mâ kâne mun tesırâ
  44. Hunâlikel-velâyetü lillâhil-hakk. Huve hayrun sevâben ve hayrun ukbâ
  45. Vadrib lehum mesel el-hayâtid-dunyâ ke mâin enzelnâhû mines-semâi fâhteleta bihî nebâtul-ard fe asbeha haşîmen tezrûhur riyâh. Ve kânallâhu alâ kulli şey’in muktedirâ
  46. El-mâlu vel-benûne zînetül-hayâtid-dunyâ. Vel-bâkıyâtus-sâlihâtu hayrun inde rabbike sevâben ve hayrun emelâ
  47. Ve yevme nuseyyirul-cibâle ve terel-arde bârizeten ve haşernâhum fe lem nughâdir minhum ehadâ
  48. Ve urıdû alâ rabbike saffâ. Le kad ci’tumûnâ kemâ halaknâkum evvele merreh. Bel zaamtum ellen nec’ale lekum mev’ıdâ
  49. Ve vudi’al-kitâbu, fe terel-mücrimîne müşfikîne mimmâ fîh ve yekûlûne: “Yâ veyletenâ mâ lihâzel-kitâbi lâ yughâdiru sağîreten ve lâ kebîreten illâ ahsâhâ!” Ve vecedû mâ amilû hâdırâ. Ve lâ yazlimu rabbuke ehadâ
  50. Ve iz kulnâ lilmelâiketi’s-cudû li Âdeme fe secedû illâ iblîs. Kâne minel cinnî fe feseka an emri rabbih. E fe tettehızûnehu ve zürriyyetehû evliyâe min dûnî ve hum lekum aduvv. Bi’sel li’z-zâlimîne bedelâ
  51. Mâ eşhedtuhum halka’s-semâvâti vel-ard ve lâ halka enfusihim. Ve mâ kuntu muttehızel-mudıllîne adudâ
  52. Ve yevme yekûlu nâdû şurekâiye-llezîne zeamtum. Fe daavhum fe lem yestecebû lehum ve cealnâ beynehum mevbekâ
  53. Ve re’el-mücrimûnen-nâre fe zannû ennehum muvâki’ûhâ ve lem yecidû anhâ masrefâ
  54. Ve le kad sarrafnâ fî hâzel-Kur’âni lin-nâsi min kulli meselin. Ve kânel-insânu eksera şey’in cedelâ
  55. Ve mâ menaannen nâse en yu’minû iz câehumul hudâ ve yestagfirû rabbehüm illâ en te’tiyehum sünnetül-evvelîn ev ye’tiyehumül azâbu kubulâ
  56. Ve mâ nursilul-murselîne illâ mübeşşirîne ve munzirîn. Ve yucâdılüllezîne keferû bi’l-bâtili liyudhıdû bihil-hakka. Vettehazû âyâtî ve mâ ünzirû huzuvâ
  57. Ve men azlemu mimmen zükkire bi âyâti rabbihî fe a’rada anhâ ve nesiyâ mâ kaddemet yedâh. İnnâ cealnâ alâ kulûbihim ekinneten en yefkahûhû ve fî âzânihim vakrâ. Ve in ted’uhum ilel-hudâ felen yehtedû izen ebedâ
  58. Ve rabbuke’l-gafûru zûr-rahmeh. Lev yuâhizhum bimâ kesebû le’eccele lehumül-azâb. Bel lehum mev’idun len yecidû min dûnihî meuvâ
  59. Ve tilkel kurâ ehleknâhum lemmâ zalemû ve cealnâ li mehlikihim mev’idâ
  60. Ve iz kâle mûsâ li fetâhû: “Lâ ebrahu hattâ ebleğa mecmeal-bahrayni ev emdıye hubunâ.”
  61. Fe lemmâ belagâ mecmea beynehimâ nesiyâ hûtehumâ, fettehaze sebîlehû fîl-bahr serabâ
  62. Fe lemmâ câvezâ kâle li fetâhû: “Âtinâ ğadâenâ, le kad lakînâ min seferinâ hâzâ nasabâ.”
  63. Kâle: “Eraeyte iz eveynâ ile’s-sahrete fe innî nesîtül-hût. Ve mâ ensânîhû illâş-şeytânu en ezkurah. Vettehaze sebîlehû fîl-bahrî acebâ.”
  64. Kâle: “Zâlike mâ kunnâ nebğ(i).” Fer teddeâ alâ âsârihimâ kasasâ
  65. Fe vecedâ abden min ibâdinâ âteynâhu rahmeten min indinâ ve allemnâhu min ledünnâ ilmâ
  66. Kâle lehu mûsâ: “Hel ettebiuke alâ en tuallimeni mimma ullemte ruşdâ?”
  67. Kâle: “İnneke len testatîa me’iyyâ sabrâ.”
  68. “Ve keyfe tasbiru alâ mâ lem tuhıt bihî hubrâ?”
  69. Kâle: “Se tecidunî in şâallâhu sâbirâ ve lâ a’sî leke emrâ.”
  70. Kâle: “Fe initteba’tenî felâ tes’elni an şey’in hattâ uhdiselke minhu zikrâ.”
  71. Fen-talakâ hattâ izâ rakibâ fîs-sefîneti harakahâ. Kâle: “A haraktehâ li tugrika ehlehâ, le kad ci’te şey’en imrâ.”
  72. Kâle: “Elem akul inneke len testatîa me’iyyâ sabrâ?”
  73. Kâle: “Lâ tuâhiznî bimâ nesîtü ve lâ turhiknî min emrî usrâ.”
  74. Fen-talakâ hattâ izâ lekıyâ ğulâmen fe katalehû. Kâle: “E katelte nefsen zekiy-yeten bi ğayri nefs, le kad ci’te şey’en nukrâ.”
  75. Kâle: “Elem akul leke inneke len testatîa me’iyyâ sabrâ?”
  76. Kâle: “İn seeltuke an şey’in ba’dehâ felâ tu sâhibnî. Kad belegte min ledunnî uzrâ.”
  77. Fen-talakâ hattâ izâ eteyâ ehle karyetin istat’amâ ehlehâ, fe ebav en yudayyifûhumâ. Fe vecedâ fîhâ cidâren yürîdu en yenkadda fe akâmehû. Kâle: “Lev şi’te lettehazte aleyhi ecrâ.”
  78. Kâle: “Hâzâ firâku beyni ve beynek. Se unebbiuke bi te’vîli mâ lem testatîa aleyhi sabrâ.”
  79. “Emmes-sefînetu fekânet li mesâkîne ya’melûne fîl-bahr(i). Fe eredtü en e’îbehâ. Ve kâne verâehum melikun ye’huzu kulle sefînetin gasbâ.”
  80. “Ve emmel-ğulâmu fekâne ebâvehû mu’min eyn, fe haşînâ en yurhikahumâ tuğyânen ve kufrâ.”
  81. “Fe erednâ en yubdilehumâ rabbuhumâ hayren minhu zekâten ve akrabe ruhmâ.”
  82. “Ve emmel-cidâru fekâne li ğulâmeyni yetîmeyni fîl-medîneti ve kâne tahtahû kenzun lehumâ ve kâne ebûhumâ sâlihâ. Fe erâde rabbuke en yeblugâ eşuddehumâ ve yestahricâ kenzahumâ rahmeten min rabbik. Ve mâ fealtuhû an emrî. Zâlike te’vîlu mâ lem testatı’ aleyhi sabrâ.”
  83. Ve yes’elûneke an zîl-karneyn. Kul: “Se etlû aleykum minhu zikrâ.”
  84. “İnnâ mekkennâ lehu fîl-ard(i) ve âteynâhu min kulli şey’in sebebâ.”
  85. “Fe etbe’a sebebâ.”
  86. “Hattâ izâ beleğa mağribeş-şems(i), vecedehâ tagrubu fî ‘aynin hamietin ve vecede indehâ kavmâ. Kulnâ yâ zâl-karneyn, immâ en tu’azzibe ve immâ en tettehıze fîhim husnâ.”
  87. Kâle: “Emmâ men zaleme fe sevfe nu’azzibuhû summe yuraddu ilâ rabbihî fe yu’azzibuhû azâben nukrâ.”
  88. Ve emmâ men âmene ve amile sâlihan fe lehu cezâul-husnâ, ve se nekûlu lehu min emrinâ yusrâ
  89. Summe etbe’a sebebâ
  90. Hattâ izâ beleğa matli’aş-şems(i), vecedehâ tatlu’u alâ kavmin lem nec’al lehum min dûnihâ sitrâ
  91. Kezâlik. Ve kad ahatnâ bimâ ledeyhi hubrâ
  92. Summe etbe’a sebebâ
  93. Hattâ izâ beleğa beyne’s-seddeyn(i), vecede min dûnihimâ kavmen lâ yekâdûne yefkahûne kavlâ
  94. Kâlû: “Yâ zâl-karneyn, inne ye’cûce ve me’cûce mufsıdûne fîl-ard. Fe hel nec’alu leke harcen alâ en tec’ale beynenâ ve beynehum sed-dâ?”
  95. Kâle: “Mâ mekkennî fîhi rabbî hayrun. Fe e’înûnî bi kuvvetin ec’al beynekum ve beynehum radmâ.”
  96. “Âtûnî zubera’l-hadîd. Hattâ izâ sâve beyne’s-sadefeyn(i) kâle: ‘Unfuhû.’ Hattâ izâ ce’alehû nârâ kâle: ‘Âtûnî ufriğ aleyhi kıtrâ.’”
  97. Fe mâstâ’û en yazherûhu ve mâstatâ’û lehu nakbâ
  98. Kâle: “Hâzâ rahmetün min rabbî. Fe izâ câe va’du rabbî ce’alehû dakkae. Ve kâne va’du rabbî hakkâ.”
  99. Ve teraknâ ba’dahum yevmeizin yemûcu fî ba’d, ve nufıha fîs-sûr(i) fe cema’nâhum ceme’â
  100. Ve aradnâ cehenneme yevmeizin lil-kâfirîne arzdâ
  101. El-lezîne kânet a’yunuhum fî gıtâin an zikrî ve kânû lâ yestetî’ûne sem’â
  102. E fe hasibel-lezîne keferû en yettehızû ıbâdî min dûnî evliyâ? İnnâ a’tednâ cehenneme lil-kâfirîne nuzulâ
  103. Kul: “Hel nunebbiukum bil-ahserîne a’mâlâ?”
  104. “El-lezîne dalle sa’yuhum fîl-hayâtid-dunyâ ve hum yahsebûne ennehum yuhsinûne sun’â.”
  105. Ulâikel-lezîne keferû bi âyâti rabbihim ve likâih. Fe habitat a’mâluhum. Fe lâ nukîmu lehum yevmel-kıyâmeti veznâ
  106. Zâlike cezâuhum cehennemu bimâ keferû vettehazû âyâtî ve rusulî huzuvâ
  107. İnnellezîne âmenû ve amelûs-sâlihâti kânet lehum cennâtül-firdavsi nuzulâ
  108. Hâlidîne fîhâ, lâ yebğûne anhâ hivelâ
  109. Kul: “Lev kânel-bahrû midâden li kelimâti rabbî le nefidel-bahrû kable en tenfede kelimâtü rabbî, ve lev ci’nâ bi mislihî mededâ.”
  110. Kul: “İnnemâ ene beşerun mislukum yûhâ ileyye ennemâ ilâhukum ilâhun vâhid. Fe men kâne yercû likâe rabbihî fel ya’mel amelen sâlihâ ve lâ yuşrik bi ibâdeti rabbihî ehadâ.”
Kehf Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kehf Suresi meali ve tefsiri - 4

KEHF SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Kehf Suresi, Kur’an-ı Kerim’de genellikle 293. sayfada başlar ve 304. sayfaya kadar uzanır. Ancak farklı basımlarda sayfa düzeni, yazı boyutu veya satır aralığı değişiklik gösterebildiği için tam sayfa numarası farklı olabilir. Yaygın olarak kullanılan standart Mushaflarda sure, 15. cüzün son taraflarında başlayıp 16. cüz içinde devam eder. Bu bilgi, cüz halinde hatim yapanlar veya sureyi belirli bir düzene göre okumak isteyenler açısından rehber niteliğindedir. Bazı Mushaflarda küçük punto, bazılarında büyük punto kullanıldığından sayfa sayısında farklılıklar görülebilir. Yine de çoğunlukla 12 sayfalık bir yer kapladığı bilinir. Böylece dileyenler, sureyi bir kerede veya birkaç bölüme ayırarak okuyabilirler. Okuyucu, Mushaf’ını açtığında 18. sureyi 293. sayfa civarında bularak bu bereketli sureye ulaşabilir.

KEHF SURESİ KAÇ SAYFA?


Kehf Suresi, standart Mushaflarda genellikle 12 sayfa civarındadır. Yazı puntosu veya sayfa düzeni farklı olan baskılarda bu sayı 10 ila 13 sayfa arasında değişebilir. Sure, içerik bakımından orta uzunluktadır. Okunma süresi, okuma hızı ve tecvid kurallarına uyulup uyulmadığına göre farklılık gösterir. Bazı kişiler cuma günleri sureyi baştan sona okumayı tercih eder. Diğerleri ise birkaç bölüme ayırarak okur. Bu 12 sayfalık uzunluk, okuyucuya günlük veya haftalık planlama yapma olanağı tanır. Örneğin günde iki sayfa okuyarak sure altı günde tamamlanabilir. Böylece kişi, ayetlerin manasına da yoğunlaşarak daha verimli bir şekilde okur. Kısacası, Kehf Suresi’nin sayfa sayısı yaklaşık olarak 12 kabul edilir, ancak baskıya göre değişiklikler olabilir.

KEHF SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? KEHF SURESİ'NİN FAYDALARI


Kehf Suresi, özellikle cuma günleri okunmasıyla bilinir. Bazı rivayetlerde, sureyi cuma günü okuyan kişinin kalbine nur ineceği ve gelecek fitnelerden korunabileceği anlatılır. Surede yer alan Ashab-ı Kehf kıssası, inancını korumak isteyen gençlerin aldığı ilahi yardımı gösterir. Bu hikâye, zorluklar karşısında Allah’a sığınmanın önemini vurgular. Ayrıca Hz. Musa ile Hızır kıssası, sabır ve teslimiyet konusunda dersler sunar. İki bahçe sahibi öyküsü, dünya malına güvenip kibirlenen bir kişinin düştüğü durumu anlatır. Zülkarneyn kıssası da adaletle yönetmenin ve insanlara yararlı olmanın örneğini gösterir. Tüm bu kıssalar, manevi yönden kişiyi güçlendirir. Sureyi okuyup üzerinde düşünenler, dünya hayatının geçiciliğini fark eder ve ahiret hazırlığı yapmayı hatırlar. İlk on ve son on ayeti ezberlemenin, Deccal fitnesinden koruyucu bir etki taşıdığına inanılır. Bu şekilde sure, hem koruyucu hem de yol gösterici olarak kabul edilir.

KEHF SURESİ KAÇINCI CÜZ?


Kehf Suresi, Kur’an’ın 15. cüzünün son kısmında başlar ve 16. cüz içinde devam eder. Yani cüz okuma düzenine göre 15. cüzün ortalarına doğru sureye girilir ve cüz tamamlanınca bir bölümü bitmiş olur, sonraki cüzde sure devam eder. Bu durum, cüz halinde hatim yapanların okuma planını etkileyebilir. Sureyi tek seferde ya da parça parça okumak da mümkündür. Bazı kişiler cuma günleri 15. cüz sonlarından itibaren okumaya başlayarak sureyi tamamlar. Cüz düzeni, her cüzde yaklaşık 20 sayfa bulunacak şekilde ayarlanmıştır. Dolayısıyla Kehf Suresi, 15. ve 16. cüzlerin sayfa aralıklarına denk gelir. Bu bilgi, hatim programı yapanların hangi gün veya hangi kısımda Kehf Suresi’ne başlayacaklarını anlamalarına yardımcı olur.
Kehf Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kehf Suresi meali ve tefsiri - 5

KEHF SURESİ EZBERLEMEK İSTİYORUM DİYENLER İÇİN ÖNERİLER

Kehf Suresi 110 ayetten oluştuğu için ezberlemesi zaman alabilir. Ancak düzenli bir planla hareket edenler, sureyi rahatlıkla ezberleyebilir. İlk aşamada, her gün birkaç ayet ezberleyip tekrar yapmak faydalı olur. Daha sonra sonraki gün, önceki ayetleri de hatırlayıp yeni ayetleri eklemek pekiştirici bir yöntemdir. Özellikle sesli kayıtlardan veya bir hocanın okumasından dinleyerek ezber yapmak, telaffuzu düzeltmeye yardımcı olur. Ayrıca suredeki ilk on ayet ve son on ayet, geleneksel olarak birçok kişi tarafından özellikle ezberlenir. Bu ayetlerin Deccal fitnesinden koruyucu olduğu rivayet edilir. Ezber çalışırken ayetlerin anlamlarını da okuyup düşünmek, sureyle daha güçlü bir bağ kurmayı sağlar. Sessiz ve sakin bir ortamda, zihnin dinç olduğu sabah saatlerinde ezber yapmak daha verimli olabilir. Düzenli tekrar ve sabır, uzun surelerin ezberinde büyük kolaylık getirir.

KEHF SURESİ MEALİ NEDİR? KEHF SURESİ’NDE NELERDEN BAHSEDİLMEKTEDİR?


Kehf Suresi meal olarak incelendiğinde, Allah’ın varlığına ve birliğine dair öğretiler, imanı koruma mücadelesi veren gençlerin kıssası, Hz. Musa’nın Hızır ile olan yolculuğu, iki bahçe sahibi örneği ve Zülkarneyn’in adaletli yönetimi gibi konuların ele alındığı görülür. Surenin mealini okuyanlar, bu kıssalardan sabır, tevekkül, mütevazılık, dünya nimetlerine aldanmama ve adalet gibi dersler çıkarabilir. Ashab-ı Kehf kıssasında, gençler imanlarını korumak için toplumdan uzaklaşıp bir mağaraya çekilirler. Allah, onların bu içten sığınışlarını korur ve onları uzun yıllar bir uykuda muhafaza eder. Hz. Musa’nın Hızır ile buluşması ise olayların görünen sebeplerinin ötesinde ilahi hikmetlerin varlığını öğretir. İki bahçe sahibinin anlatıldığı bölüm, dünya malına güvenip şımarmanın zararlı sonuçlarını gösterir. Zülkarneyn kıssası da gücünü adaletle kullanan bir yöneticinin ideal portresini çizer. Meal, Arapça bilmeyenlere ayetlerin genel mesajlarını sunar. Bu sayede suredeki ilahi öğütler, geniş kitleler tarafından anlaşılabilir hale gelir.

KEHF SURESİ DİĞER ADI NEDİR?

Kehf Suresi, genelde “Ashab-ı Kehf” kıssasıyla ünlü olduğu için halk arasında bazen “Ashab-ı Kehf Suresi” olarak da anılır. Ancak yaygın ve bilinen resmî adı “Kehf Suresi”dir. “Kehf” kelimesi, Arapçada “mağara” anlamına gelir. Surenin içinde, imanlarını muhafaza etmek amacıyla mağaraya sığınan gençlerin hikâyesi yer aldığı için bu isim kullanılır. Bazı kaynaklarda, sureye “Ashab-ül Kehf Suresi” denildiği de görülür. Yine de en geçerli ve sık kullanılan adı, Mushaf’ta da belirtildiği gibi “el-Kehf” şeklindedir. Herhangi bir başka isimle anılması yaygın değildir ve İslam geleneğinde esas olan orijinal ismi tercih etmektir. Bu isim, surenin ana kıssasına atıfta bulunduğundan okuyanlara da konusunu kısaca hatırlatır. Böylece sureye yaklaşırken hangi temaların yer aldığı akılda canlanır. Sure, diğer surelere göre nispeten uzun olduğu için, farklı bir adlandırmayla anılmasına pek sık rastlanmaz.

KEHF SURESİ TEFSİRİ NEDİR?


Kehf Suresi tefsiri, surenin ayet ayet açıklamasını, anlamını ve arka planını sunan kapsamlı bir çalışmadır. Tefsir kitapları, her ayetin dilbilgisi (nahiv, sarf), iniş sebebi ve surede geçen kıssaların hikmetleri üzerine yoğunlaşır. Böylece suredeki mesajların, tarihi süreçte nasıl anlaşıldığı ve günümüze nasıl yansıtılması gerektiğiyle ilgili bilgiler edinilir. Örneğin, Ashab-ı Kehf kıssasının detayları, o dönemki inanç baskılarına karşı Müslümanların nasıl davranması gerektiğine dair dersler verir. Hz. Musa ile Hızır kıssası, insanların karşılaştığı olaylarda sabır ve hikmet arayışının önemini gözler önüne serer. İki bahçe sahibi örneği, dünyevi zenginliğin geçici oluşuna vurgu yapar. Zülkarneyn kıssası ise gücü doğru kullanmanın ve adaletli yönetim sağlamanın değerini anlatır. Tefsir okuyanlar, sureyi daha derin kavrayarak ayetlerdeki öğütleri gündelik yaşama aktarmaya çalışır. Bu nedenle tefsir, sureyle kurulan bağı güçlendirir ve Kur’an’ın evrensel mesajlarını anlamada önemli bir rehberdir.

Kehf Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kehf Suresi meali ve tefsiri - 6

KEHF SURESİ NE İÇİN OKUNUR? KEHF SURESİ NEDEN OKUNUR?

Kehf Suresi, özellikle cuma günleri okunmasıyla bilinir. Bu okumanın, kişiye manevi bir ışık ve huzur getirdiği yönünde rivayetler vardır. Surenin ilk on ayeti ve son on ayetinin ezberlenmesinin, Deccal fitnesine karşı koruyucu etkisi olduğu söylenir. Bu nedenle birçok Müslüman, cuma namazından önce veya sonra sureyi okumayı adet haline getirmiştir. Surede anlatılan kıssalar, dünyanın geçici zevklerine kapılmadan, inancı güçlü tutmanın önemini vurgular. Okuyanın kalbinde sabır, şükür, teslimiyet gibi duyguların güçlendiği düşünülür. Ayrıca Kehf Suresi, insanın yaratılışı, ahiret bilinci ve Allah’a tevekkül gibi konularda derin mesajlar içerir. Okunduğunda veya dinlendiğinde, kişi hem ilahi öğütlerden beslenir hem de kalbiyle bu hakikatleri özümser. Bazıları her gün, bazıları ise özellikle cuma günleri düzenli olarak okuyarak sureden ders almaya çalışır. Genelde, “Neden okumalıyım?” diyenlere, suredeki kıssaların insanı dünyevi gafletten koruduğu ve ahiret gerçeğini hatırlattığı anlatılır. Bu sayede sure, Müslümanların manevi hayatında önemli bir yer tutar.

KEHF SURESİ KAÇ AYETTİR?


Kehf Suresi, toplam 110 ayetten oluşur. Uzunluk olarak orta seviyede yer alır. Sure, 15. cüzün son bölümünde başlayıp 16. cüzde devam eder ve içerdiği kıssalarla dikkati çeker. Her ayet, Kur’an’ın bütünlüğü içinde bir mesaj taşır. 110 ayetin tamamı, Ashab-ı Kehf hikâyesi, Hz. Musa ile Hızır’ın yolculuğu, iki bahçe sahibi örneği ve Zülkarneyn’in kıssası gibi anlatıları kapsar. Bu nedenle ayetler hem tarihî hem de ibret alınacak hikmetler taşır. Cuma günü okunduğunda manevi kazanç elde edeceğine inanan pek çok kişi, sureyi mümkün oldukça tümüyle okumaya gayret eder. Surenin tüm ayetleri, imanî ve ahlaki dersler içerdiğinden, okuyana zengin bir öğreti sunar. Aynı zamanda sure, dünya hayatının gelip geçiciliğini, ahiretteki ebedi hayat için hazırlıklı olmayı da vurgular. 110 ayet, günlük hayatın koşuşturması içinde durup düşünmeye, tefekkür etmeye ve vicdani bir muhasebe yapmaya davet eder.

KEHF SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?


Genel kabul, Kur’an-ı Kerim’e saygı gereği, Mushaf’a dokunacak kimsenin abdestli olması yönündedir. Ancak sureyi ezbere biliyorsanız ya da dijital bir ortamdan (telefondan veya tabletten) okuyorsanız, bu konuda farklı görüşler bulunur. Bazı görüşlere göre, ezbere okumak veya ekrandan bakarak okumak için abdest şartı aranmaz, ancak abdestsiz olunmaması önerilir. Çünkü Kur’an okumak, bir ibadettir ve ibadete hazırlıklı girmek çoğu zaman tavsiye edilir. Bununla birlikte, Mushaf’a dokunmadan, sadece dinleme yoluyla da sureyle bağ kurabilirsiniz. Bazı kişiler, günün her saatinde sureyi dinler veya okurlar. Yine de uygun şartları sağlamak ve abdestli bir şekilde okumak, sureden alınan manevi hazzı artırır. Sonuç olarak, abdestli olmak ideal görülür, ama çok zaruri durumlarda ezbere ya da dijital ortamdan okumak da mümkündür. Bu konuda, herkes kendi imkân ve hassasiyetine göre hareket eder.

KEHF SURESİ KAÇ DEFA OKUNMALI?


Kehf Suresi’ni okuma sıklığı konusunda, belirli bir sayı sınırı bulunmaz. Yaygın gelenek, her cuma günü okumak şeklindedir. Bazı rivayetlerde, cuma günü okunan Kehf Suresi’nin gelecek cumaya kadar kişiye nur olacağı söylenir. Bunun dışında, haftada bir kez düzenli olarak okumayı önerenler de vardır. Kimi insanlar da suredeki kıssalardan sürekli ibret almak amacıyla her gün okur ya da dinler. Yani “kaç defa okunmalı” sorusuna kesin bir cevap vermek mümkün değildir. İslam âlimleri, kişinin kendi ruh hali ve zamanı elverdiğince okumayı tavsiye eder. Özellikle sureyi anlamaya yönelik okuma yapmak, ayetlerde geçen dersleri günlük hayata yansıtmayı kolaylaştırır. Bazıları ilk on ve son on ayeti her gün okumayı alışkanlık edinir. Surenin tam metnini ise cuma namazından önce veya sonra bitirmeye çalışır. Neticede, sureyi okumaya düzenli devam etmek, maneviyatı güçlendirici bir pratik olarak görülür. Herkes kendi programına göre bu sayıyı belirleyebilir.
Kehf Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kehf Suresi meali ve tefsiri - 7

KEHF SURESİ NE ZAMAN OKUNUR?

Kehf Suresi, özellikle cuma günleri okunması tavsiye edilen bir suredir. Bazı rivayetlere göre, perşembe akşamından başlayarak cuma günü bitimine kadar herhangi bir vakitte okunabilir. Bu uygulama, okuyan kişiyi gelecek cumaya kadar manevi olarak aydınlatır. Kimileri, cuma namazından önce veya sonra okumayı tercih eder. Hatta bazı kişiler, geceden başlayarak sureyi okur ve cuma sabahına huzurlu bir şekilde girer. Ancak bunu sadece cuma günüyle sınırlayan bir kural bulunmaz. Haftanın her günü, her saatte okunabilir. Yoğun iş temposunda bile sureyi bölümlere ayırarak okuyanlar vardır. Özellikle surede geçen kıssalardan sürekli ibret almak isteyenler, her fırsatta Kehf Suresi’ne yönelir. Bu sayede hem Kur’an okuma alışkanlığı güçlenir hem de kalp daima uyanık tutulmaya çalışılır. Günün erken saatlerinde, zihin daha dinginken okumak, ayetlerin anlamını düşünmeye de fırsat tanır. Özetle, Kehf Suresi’nin en yaygın okunuş zamanı cuma günleri olsa da, dileyen herkes dilediği an sureyle buluşabilir.

KEHF SURESİ'NDEN SONRA OKUNACAK DUA


Kehf Suresi’ni bitirdikten sonra, genel bir dua yapmak yaygın bir gelenektir. Bu duanın içeriği kişiden kişiye değişebilir. Örneğin, surede geçen mesajların hayata geçirilmesi, imanın güçlenmesi, dünya ve ahiret iyiliği gibi konularda dua edilebilir. İslam âlimleri, Kur’an’ın her okunuşunun ardından kişinin içtenlikle Allah’a yönelmesini önerir. Sure bittikten sonra yapılan dua, ayetlerdeki ilahi hikmetlerin hayatımıza yansıması için bir temennidir. Kimisi, Peygamber Efendimize salavat getirerek başlar, sonra dünya ve ahiret güzellikleri ister. Bu an, kalbin yumuşadığı, zihnin huzur dolduğu bir zaman dilimi olarak görülür. Birçok Müslüman, “Allah’ım! Bu surede anlatılan Ashab-ı Kehf gibi bizi de doğru yolda sabit kıl, dünyada mal ve evlatla imtihan olduğumuzda bizi koru, Hızır kıssasındaki gibi sabrı ve teslimiyeti öğret” şeklinde samimi dualarla niyazda bulunur. Duanın kesin metni olmamakla birlikte, herkes kendi dilinde ve gönlünden geldiğince Rabbi’ne yönelir. Kur’an’dan alınan mesajlar taze iken yapılan dua, kalpte derin bir huzur bırakır.

HER GÜN KEHF SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ


Kehf Suresi, her gün okunabilecek bir suredir. Böyle bir alışkanlık edinenler, günlük hayatın yoğunluğunda maneviyatlarını diri tutma imkânı bulur. Her gün sureyi okumak, özellikle ayetlerdeki kıssalardan daima ibret almayı sağlar. Ashab-ı Kehf’in hikâyesi, zor zamanlarda Allah’a sığınmayı hatırlatırken, Hz. Musa ve Hızır kıssası, sabır ve hikmet arayışını gündeme getirir. İki bahçe sahibi örneği, kibir ve mal sevgisinin geçiciliğini gösterir. Zülkarneyn hikâyesi ise gücün adaletle kullanılması gerektiğini öğretir. Günlük okuma, ruhu bu derslerle sürekli besleyerek hatalardan sakınma bilincini canlı tutar. Bazı rivayetlerde, her gün okunmasının kişinin kalbini nurlandırdığı ve dünyevi fitnelerden uzaklaşmasına yardımcı olduğu bildirilir. Aynı zamanda sureyi ezberlemek isteyenler de her gün düzenli tekrarla hedeflerine ulaşabilir. Bu sayede hem zihinsel hem de ruhsal açıdan sureyle bütünleşmek kolaylaşır. Özetle, Kehf Suresi’ni her gün okumak, sürekli bir manevi yenilenme ve ahiret bilincini taze tutma vesilesi olabilir.
Kehf Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kehf Suresi meali ve tefsiri - 8

KEHF SURESİ NE ZAMAN İNDİ?

Kehf Suresi’nin büyük bölümü Mekke döneminde inmiştir. Mekke döneminde inen sureler genellikle inanç esaslarına vurgu yapar ve iman konularına ağırlık verir. Bununla birlikte, bazı âlimler surenin birkaç ayetinin Medine’de indiğini söyler, ancak bu konuda kesin bir görüş birliği yoktur. Mekke döneminde yaşayan Müslümanların baskı ve zorluk gördüğü bilinir. Surede yer alan “Ashab-ı Kehf” kıssası, bu baskı ortamında Müslümanları teselli edici ve onlara dayanma gücü veren bir mesaj taşıyordu. Hz. Musa ile Hızır kıssası da sabır ve hikmetin önemini vurgulayarak inananların gönlünü ferahlatıyordu. Mekke’nin zorlu koşullarında inen bu sure, inananlara moral kaynağı oldu ve onların Allah’a teslimiyetini güçlendirdi. Hangi ayetlerin tam olarak ne zaman indiği konusunda farklı rivayetler olsa da, surenin genel çerçevesi, Mekke’nin çetin yıllarında geldiği şeklinde kabul edilir. Böylece sure, hem o dönemin Müslümanlarına hem de sonraki nesillere kalıcı bir rehber niteliği kazandı.

KEHF SURESİ HATMİ NASIL YAPILIR?


Kehf Suresi hatmi, genelde sureyi baştan sona düzenli olarak okumayı ifade eder. Bazı kişiler, cuma günleri hatim yapacak şekilde sureyi belirli parçalara böler. Örneğin, haftanın her günü birkaç sayfa okuyarak, cuma günü hatimi tamamlarlar. Kimileri ise cuma sabahından itibaren tek seferde sureyi okuyarak hatmi gerçekleştirmeyi tercih eder. Hatim sırasında, ayetlerin anlamını düşünerek okumak tavsiye edilir. Böylece sadece Arapça metni seslendirmekle kalmaz, içindeki öğütleri de kavramaya gayret edersiniz. Kehf Suresi hatmini bitirenler, ardından dua ederek okudukları ayetlerin hayatlarına yansımasını dilerler. Bazıları, sureyi sesli olarak okuyup hem kendisi hem de çevresindekiler için bir manevi atmosfer oluşturur. Bir topluluk halinde toplanıp sure hatmi yapanlar da bulunur. Bu durumda, ayetler bölüşülerek okunabilir veya biri okurken diğerleri dinler. Özetle, Kehf Suresi hatmi, sureye baştan sona yoğunlaşmak ve içindeki mesajları özümsemek için yapılan bir ibadet şeklidir. Düzenli planlama ve samimi bir niyetle her Müslüman, bu hatmi gerçekleştirebilir.


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