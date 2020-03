Keira Knightley cüretkar sahnelere veda etti

Aşkın Kıyısında (The Edge Of Love) ve Düşes (The Duchess) gibi filmlerde cüretkar sahnelere imza atan İngiliz oyuncu Keira Knightley, sinemada çıplaklığa veda ettiğini açıkladı. Financial Times’a konuşan 34 yaşındaki oyuncu, iki çocuğu olduğunu belirterek bundan böyle açık sahnelerde oynamayacağını söyledi.