Keira Knightley cüretkar sahnelere veda etti

Rock müzik grubu Klaxons’un üyesi James Righton ile evliliğinden, dört yaşında Eddie ve geçen yıl doğan Delilah adlı iki kızı bulunan Knightley “Bedenimle gerçekten mutluyum. Harika bir şey yaptı. Fakat aynı zamanda orada öyle bütün film ekibinin önünde çıplak durmak istemiyorum” dedi.