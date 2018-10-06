Keira Knightley'den Kate Middleton'a: Acılı gerçeği gizliyorsun

1

İngiliz oyuncu Keira Knightley, Feminists Don't Wear Pink and Other Lies (Feministler Pembe Giymez ve Diğer Yalanlar) adlı dosya için bu konudaki görüşlerini kaleme aldı. Dosya için hazırladığı çalışmada kızı Edie'yi dünyaya getirirken yaşadıklarını anlatan Knightley, Middleton'ı da 'çocuk doğurmakla ilgili kanlı ve acılı gerçekleri gizlemekle" suçladı.

2 Middleton'ın kızı Charlotte'u dünyaya getirmesinin ardından hastane çıkışı görüntülerini izlediğini belirten 33 yaşındaki oyuncu dosya için kaleme aldığı çalışmada "Durup Kate'in ekrandaki görüntüsünü izledik. Doğum yaptıktan 7 saat sonra hastaneden çıkıyordu. Üzerinde güzel bir elbise, yüksek topuklu ayakkabılar. Ve bütün dünyanın görmek istediği bir yüz ifadesiyle" diye yazdı.

3 Knightley, Düşes'e yönelik eleştirilerine, "Acını sakla, vücudunun kanadığını, göğüslerimizden süz sızdığını sakla. Yedi saat önce kan ve çığlıklar içinde, ölüm ile yaşam arasında verdiğin mücadeleyi sakla. Güzel görün, tarz görün ve kucağında kızınla öylece bir grup erkek fotoğrafçının önünde poz ver" diye devam etti.

4 Knightley'in bu fikirlerini kaleme aldığı ve geçtiğimiz hafta piyasaya çıkan yayında Emma Watson, Saoirse Ronan, Whitney Wolf Herd gibi birçok ünlünün kadın haklarıyla ve kadınların uğradığı ayrımcılıkla ilgili çalışmaları da yer alıyor.