Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk

75. Venedik Film Festivali'nde düzenlenen Bir Yıldız Doğuyor'un (A Star is Born) galası renkli anlara sahne oldu. Ancak kimse bunun ileride yaşanacak daha büyük bir krizin habercisi olduğunu anlayamadı. Bradley Cooper ile Lady Gaga, Irina Shayk ile de Donatella Versace kırmızı halıya el ele geldi.