Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk

Tam adı İrina Şeyklislamova olan Tatar asıllı Rus model Irina Shayk, 2004 yılında başladığı kariyerinde modanın zirvesine kadar çıkmayı başardı. Yıllardır fit görünümüyle gündemde olan Shayk, kelimenin tam anlamıyla diyete karşı düşmanlık besliyor, sırrını düzenli spor ve doğru beslenme olarak açıklıyor. 6 yaşında piyano çalmaya başlayan Rus model, Playboy karşıtlığıyla biliniyor. İşte bugün 36. yaşını kutlayan Irina Shayk'ın kariyer yolculuğu....

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Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 1

Irina Shayk, 6 Ocak 1986 tarihinde Rusya'nın Yemanjelinsk kentinde dünyaya geldi. Eğitim hayatının ardından mankenliğe ve modelliğe merak sardı ve bunun üzerine çalıştı.

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 2

Tam adı İrina Şeyklislamova'dır. Soyadını uzunluğu ve akılda kalması zor olduğu için Shayk olarak değiştirdi.

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 3

2004'te Chelyabinks'ten Moskova'ya yaptığı bir yolculuk sırasında keşfedildi.

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 4

Miss Chelyabinsk tacı, Irina Shayk'in modellik kariyerini uluslararası platforma taşıyan ilk önemli başarı oldu. 2004'te başladığı kariyeri onu moda dünyasının zirvesine taşıdı. 

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 5

Müzikle yakından ilgilenmek, bir Rus ailesi geleneği. 6 yaşında piyano çalmaya başlayan Irina Shayk, eğitimini müzik okulunda tamamlamış. Shayk'ın müzik tutkusu, piyano öğretmenliği yapan annesinden geliyor.

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 6

Kariyerindeki en önemli adımları 2007 yılında Sports Illustrated'in bikini özel sayısına verdiği pozlarla attı.

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 7

Kısa sürede Anne V, Daniella Sarahyba ve Natasha Poly gibi ünlü mankenlerin de ajansı olan Traffic ile bir anlaşma imzaladı.

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 8

2007 yılından günümüze kadar yaptığı çeşitli modellik çalışmalarıyla tannan ajansın dikkatini çekti, özellikle bikinili pozları ile birçok dünyaca ünlü derginin uluslararası edisyonlarının kapak kızı oldu.

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 9

Rusya'nın en seksi 50 kadını arasında birinciliğe yükselen model ayrıca uluslararası en iyi model unvanını kazandı.

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 10

2010 yılından 2015 yılına kadar Real Madrid’in ve belki günümüzde dünyanın en ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo ile birlikteydi.

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 11

Shayk, daha sonra ise ünlü aktör bir süre Bradley Cooper ile birliktelik yaşadı.

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 12

Herkül: Özgürlük Savasçısı filminde Megara karakterini canlandırdı.

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 13

Diyete karşı kelimenin tam anlamıyla düşmanlık besleyen güzelin sırrı düzenli spor ve doğru beslenme.

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 14

Irina Shayk diyete düşman olduğu kadar, Playboy'a da antipati besliyor. Hiçbir zaman Playboy'a soyunmayacağının altını büyük harflerle çizen Shayk'a göre, klasik çizginin altına inmeye gerek yok.

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 15

Irina Shayk,  ilk kez Paris'te podyuma çıktığı 2016 Victoria's Secret Fashion Show'a damga vurdu. Rus modelin giydiği çamaşırlarda göbeğini kapatması Bradley Cooper'dan bebek beklediğini ve annelik heyecanı yaşadığını iddialarını beraberinden getirdi.

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 16

O gün 30 yaşında olan manken iddialar karşısında uzun süre sessizliğini korudu.

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 17

Öyle ki Irina Shayk Victoria's Secret'tan sonra uzun süre objektifler karşısında karnını saklamayı başardı.

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 18

Süpermodelin hamileliği sevgilisi Bradley Cooper ile California'daki Venice Plajı'nda güneşlendiklere güne kadar resmiyet kazanmadı.

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 19

Ünlü çift kız bebeklerine Lea de Seine Shayk Cooper adını verdi.

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 20

70. Cannes Film Festivali’ne katılan Irina Shayk, doğum sonrası ilk kez çıktığı kırmızı halıda hamilelik kilolarından tamamen kurtulmuş haliyle dikkat çekti.

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 21

Shayk kızı Lea de Seine Cooper’ın yüzünü ilk kez Los Angeles’ta çıktığı yürüyüşte gösterdi. 

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 22

75. Venedik Film Festivali'nde düzenlenen Bir Yıldız Doğuyor'un (A Star is Born) galası renkli anlara sahne oldu. Ancak kimse bunun ileride yaşanacak daha büyük bir krizin habercisi olduğunu anlayamadı. Bradley Cooper ile Lady Gaga, Irina Shayk ile de Donatella Versace kırmızı halıya el ele geldi. 

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 23

91. Oscar Ödülleri esnasında Lady Gaga ile Bradley Cooper’ın sahnede yakınlaşması adete krize döndü. Bu durumun Cooper ile sevgilisi Irina Shayk’ın arasını açtığı iddiaları uzun süre tartışıldı. Ancak çift krizi basına yansıtmamayı başardı. 

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 24

Ancak ayrılık haberiyle birlikte Lady Gaga krizi tekrar gündeme geldi. Ancak evlerini ayırdığı iddia edilen ünlü çiftin evlilik konusunda anlaşamadığı için ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı. gündeminin birinci sırasına yerleşen Irina Shayk yine en çok konuşulan isim olmayı başardı. İşte ünlü modelin daha önce damga vurduğu defile ve kırmızı halı görünümleri...

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 25

Milan Fashion Week (2014)

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 26

China: Through The Looking Glass/  Metropolitan Museum of Art (2015)

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 27

Vanity Fair Oscar Party  ( 2015)

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 28

"Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology / Metropolitan Museum of Art (2016)

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 29

CFDA Fashion Awards (2016)

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 30

The Fashion Awards (2017)

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 31

The Fashion Awards /  Royal Albert Hall (2017)

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 32

71. Cannes Film Festival (2018)

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 33

91 Akademi Ödülleri (2019)

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 34

Met Gala 2019

Kelimenin tam anlamıyla diyet karşıtı model: Irina Shayk - 35

Irina Shayk ile kızı Lea'nın uyumlu sokak stili

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