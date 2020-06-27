Kelly Brook: Sevgilim beni her halimle seviyor

27.06.2020 - 07:14
Bir süredir radyo programında sunuculuk yapan Kelly Brook, corona virüs nedeniyle uygulanan karantinayı uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Jeremy Parisi ile geçirdi. Haftalardır evden yayın yapan Brook, kuralların rahatlaması ile birlikte, artık ofise gidip gelmeye başladı.
Radyo kanalının binasına her girdiğinde görüntülenen 40 yaşındaki sunucu New! adlı dergiye konuştu. Karantinada kilo aldığını açıklayarak, bu durumdan herhangi bir endişe duymadığını belirten Kelly Brook, diyet programlarının kişiye yoksunluk hissi vermemesi gerektiğini söyledi.
Yemek yemeyi de, pişirmeyi de sevdiğini saklamayan Brook, şu sözleri söyledi: Son haftalarda birkaç kilo aldığımı görmek beni şaşırtmıyor. Birkaç kilo aldım, ama endişe etmiyorum.
Hangi noktada kilosunu kontrol etmeye başlayacağını ve neler yapması gerektiğini bildiğini söyleyen İngiliz yıldız, "Benim bakış açıma göre, sürekli evde olmak alıştığım rutinin dışında bir durum. Buna uyum sağlamak zorundayım. Şikayet etmiyorum, sağlıklı bir insanım" dedi. Kelly Brook, evinde yoga ve pilates için özel alanların olduğunu belirterek, zaman zaman şehirde yürüyüş yaptığını da söyledi.
Kilo aldığını ve bu yüzden bazı kıyafetlerinin kendisine dar geldiğini anlatan Brook, sevgilisi Jeremy Parisi'nin bu durumu sorun etmediğini ve kendisini her haliyle sevdiğini de sözlerine ekledi. Kelly Brooki, "Sevgilim, onunla oturup onunla birlikte yemek yememi seviyor. Ben tabağını salatayla dolduran kızlardan değilim" dedi.