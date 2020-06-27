Kelly Brook: Sevgilim beni her halimle seviyor

Hangi noktada kilosunu kontrol etmeye başlayacağını ve neler yapması gerektiğini bildiğini söyleyen İngiliz yıldız, "Benim bakış açıma göre, sürekli evde olmak alıştığım rutinin dışında bir durum. Buna uyum sağlamak zorundayım. Şikayet etmiyorum, sağlıklı bir insanım" dedi. Kelly Brook, evinde yoga ve pilates için özel alanların olduğunu belirterek, zaman zaman şehirde yürüyüş yaptığını da söyledi.