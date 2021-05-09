Kemal Sunal'ın Garip filminin Fatoş'u Ece Alton şimdi ne yapıyor?

"KEMAL SUNAL SETTE CİDDİ BİRİYDİ"

Ece Alton, “Başrolü paylaştığınız Kemal Sunal sette nasıl biriydi” sorusunu şöyle yanıtlıyor:

“Kemal Sunal ciddi biriydi. En azından beraber paylaştığımız sette öyleydi. İşini sorunsuz yapmaya odaklanmış olduğunu anımsıyorum. Benim olduğum sahneler de genellikle tekrarlanmıyordu. Bu da onun için rahattı. Kamera arkasında ise onu güldürmek istiyordum galiba ama bu konuda başarılı değildim. Sette bir huzursuzluk hatırlamıyorum, bir aşırılık da hatırlamıyorum negatif ya da pozitif... Kemal Sunal ile set ortamında bir daha denk gelmedik ama bugün hâlâ filmleriyle aramızda.”

Emel Sayın’ın “Yumacık” şarkısının klibinde de rol alan Alton, Sayın’ı ise güler yüzlü ve sıcak bir insan olarak hatırladığını söylüyor:

“Aramızda en çok heyecanlanan, sette gerilip gerilip kucağıma verilen kediydi. Benim kucağıma bırakılıp da kamera dendiğinde kedi, pantere dönüşüyordu artık.”