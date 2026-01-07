Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal 42 yaşında. Annesinden nostaljik kutlama

Öte yandan Ezo Sunal'ın isim annesinin Fatma Girik olduğu da seneler sonra ortaya çıkmıştı. Fatma Girik'in vefatından sonra bir paylaşım yapan Ezo Sunal, "Annem ona bakarken, 'Böyle boncuk gibi mavi gözlü bir kızım olsa ve adı da 'Ezo' olsa...' demiş Fatma Girik’e… " demişti.

Girik'in kendisine doğduğunda hediye ettiği Ezo yazılı künyeyi hala taşıdığını da açıklayan Sunal, "Gururla taşıyorum ismimi sayesinde" ifadelerini kullanmıştı.