Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal 42 yaşında. Annesinden nostaljik kutlama
07.01.2026 09:24
NTV - Haber Merkezi
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, bugün 42 yaşına bastı. Annesi Gül Sunal, kızının doğum gününü nostaljik bir paylaşımla kutladı.
"Kapıcılar Kralı", "Çöpçüler Kralı", "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Tosun Paşa", "Sahte Kabadayı"nın da arasında bulunduğu onlarca filmde birbirinden farklı karakterlere hayat veren merhum oyuncu Kemal Sunal ile Gül Sunal’ın oyuncu kızları Ezo Sunal, 7 Ocak'ta 42 yaşına bastı.
Gül Sunal da kızının doğum gününü çocukluk fotoğraflarıyla kutladı. Ezo Sunal'ın seneler önce çekilen pozlarını paylaşan ünlü isim, eşi Kemal Sunal'a seslendi.
"İYİ Kİ DOĞMUŞ DEĞİL Mİ?"
Sunal'ın "Kemal, bu güzel hanım bizim küçük kızımız Ezo. Bak nasıl büyüdü. Bugün doğum günü. İyi ki doğmuş değil mi?" notuyla paylaştığı karelere binlerce beğeni geldi.
İSMİYLE İLGİLİ GERÇEK SENELER SONRA ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Ezo Sunal'ın isim annesinin Fatma Girik olduğu da seneler sonra ortaya çıkmıştı. Fatma Girik'in vefatından sonra bir paylaşım yapan Ezo Sunal, "Annem ona bakarken, 'Böyle boncuk gibi mavi gözlü bir kızım olsa ve adı da 'Ezo' olsa...' demiş Fatma Girik’e… " demişti.
Girik'in kendisine doğduğunda hediye ettiği Ezo yazılı künyeyi hala taşıdığını da açıklayan Sunal, "Gururla taşıyorum ismimi sayesinde" ifadelerini kullanmıştı.
BİR ÇOCUK ANNESİ
Oyunculuk ve sunuculuk yapan aynı zamanda çocuklara yönelik kitaplar da yazan Ezo Sunal, 2018'de Ömer Öztüyen ile dünyaevine girdi. Sunal, 2021 yılında da kızı Nova'yı kucağına aldı.