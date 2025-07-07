Kemik erimesi nedeniyle zor günler geçiriyor: Bozuk paracılığı mesleği yaptı
Adana'da uzun yıllar muavinlik yapan 70 yaşındaki Mehmet Budak, şimdilerde ise dolmuşlara demir ve bozuk para temin edip onların verdiği harçlıklarla geçimine katkı sağlıyor.
Yaklaşık 25 sene muavinlik yapan Mehmet Budak, kentteki özel halk otobüsünde muavin uygulamasının kaldırılmasının ardından işsiz kaldı. Ayağındaki kemik erimesiye nedeniyle de her işte çalışamayan ve geçim derdine düşen Budak, dolmuş ve otobüslerin ihtiyacı olan demir ve bozuk paraları temin etmeye başladı. Bir süre sonra bunu iş haline getiren Budak, Seyhan Caddesi üzerinde çuvalla 'Bozuk ve demir para alma' noktası kurdu.