Kemik erimesi nedeniyle zor günler geçiriyor: Bozuk paracılığı mesleği yaptı

Mehmet Budak, basın mensuplarına verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"2010 yılında ayağımda kemik erimesi çıktı ve daha sonra çalışamaz hale geldim. Her gün Merkez Bankası'ndan bozuk para alıyorum ve kendi imkanlarımla demir para temin ediyorum. Dolmuşlara, otobüslere bu paraları veriyorum. Bazı arkadaşlarımız para veriyor, bazıları da vermiyor. Bu işi yapmak zorundayım. Allah'tan başka kimsemiz yok. Geçimimi bu şekilde sağlıyorum.''