Kemoterapi tedavisi gören Halsey, sağlık durumu hakkında konuştu
Lupus hastalığı nedeniyle bir süredir kemoterapi tedavisi gören ünlü şarkıcı Halsey, sağlık durumuna dair güncellemeler paylaştı.
30 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada lupus ve T-hücre lenfoproliferatif hastalığı ile mücadelesi hakkında konuştu. Halsey, “Birkaç kemoterapi seansı daha tamamladım. Yeni bir port yerleştirildi'' ifadelerini kullandı.
Kemoterapi sürecinde kullanılan port, deri altına yerleştirilen küçük bir cihaz olup tedavi tamamlanana kadar burada kalıyor.