Kemoterapi tedavisi gören Halsey, sağlık durumu hakkında konuştu

LUPUS NEDİR?

Lupus, vücudun kendi dokularına saldırdığı kronik bir otoimmün hastalıktır. Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) olarak da bilinir. Hastalık hayati organları etkileyen ağır hasara kadar farklı şiddetlerde seyredebilir.

Hastalığın yaygın belirtileri arasında yorgunluk, eklem ve kas ağrıları gibi semptomlar bulunabilir. Sabahları eklem sertliği sık görülür.

Lupus, romatoid artrit gibi diğer eklem hastalıkları ile karıştırılabilir. Ayrıca cilt veya kan hastalıklarıyla da yanlış teşhis konabilir.



KİMLER RİSK ALTINDA?

Lupus, kadınlarda erkeklere göre 10 kat daha fazla görülür ve genellikle 12-25 yaşları arasında başlar.

Kesin bir tedavi yöntemi yoktur. İltihap gidericiler ve şiddetli vakalarda kortizon ilaçları kullanılır.