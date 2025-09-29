Kemoterapi tedavisi gören Halsey, sağlık durumu hakkında konuştu

Lupus hastalığı nedeniyle bir süredir kemoterapi tedavisi gören ünlü şarkıcı Halsey, sağlık durumuna dair güncellemeler paylaştı.

30 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada lupus ve T-hücre lenfoproliferatif hastalığı ile mücadelesi hakkında konuştu. Halsey, “Birkaç kemoterapi seansı daha tamamladım. Yeni bir port yerleştirildi'' ifadelerini kullandı.

Kemoterapi sürecinde kullanılan port, deri altına yerleştirilen küçük bir cihaz olup tedavi tamamlanana kadar burada kalıyor.

Lenfoproliferatif hastalıklar (LPD), vücudun anormal beyaz kan hücrelerini aşırı üretmesiyle ortaya çıkan ve bazen lenfoma veya lösemi gibi kanserlere dönüşebilen hastalıklar olarak tanımlanıyor.

Halsey, tedavi sürecine rağmen yeni bir gösteri için hazırlık yaptığını da duyurdu.

Sanatçı; Ehlers-Danlos sendromu, Sjögren sendromu, mast hücre aktivasyon sendromu (MCAS) ve postural ortostatik taşikardi sendromu (POTS) gibi rahatsızlıkları olduğunu da aktarmıştı.

O dönemde, kendisini “sağlıksız” ve “çok zayıf” olarak niteleyenlere tepki gösteren ünlü isim, “Hasta görünüyorum çünkü öyleyim. Yaşamama izin verin'' sözleriyle sitem etmişti.

LUPUS NEDİR?

Lupus, vücudun kendi dokularına saldırdığı kronik bir otoimmün hastalıktır. Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) olarak da bilinir. Hastalık hayati organları etkileyen ağır hasara kadar farklı şiddetlerde seyredebilir.

Hastalığın yaygın belirtileri arasında yorgunluk, eklem ve kas ağrıları gibi semptomlar bulunabilir. Sabahları eklem sertliği sık görülür. 

Lupus, romatoid artrit gibi diğer eklem hastalıkları ile karıştırılabilir. Ayrıca cilt veya kan hastalıklarıyla da yanlış teşhis konabilir.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Lupus, kadınlarda erkeklere göre 10 kat daha fazla görülür ve genellikle 12-25 yaşları arasında başlar.

Kesin bir tedavi yöntemi yoktur. İltihap gidericiler ve şiddetli vakalarda kortizon ilaçları kullanılır.

