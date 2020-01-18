Kenan, büyük gerçekle yüzleşecek (Güvercin 7. bölüm detayları)

Star TV'nin yeni dizisi Güvercin'de Kenan, hayatıyla ilgili büyük bir gerçekle yüzleşecek. İşte Güvercin 7. yeni bölüm detayları ve fragmanları....

Star TV'nin yeni dizisi Babil'in 7. yeni bölüm fragmanlarıyla birlikte bölüm detayları da belli oldu. Bedir’in ailesi altınların evden çıkmasıyla darmadağın olmuş; Müslüm ve Nefise de evi terk etmiştir. Güvercin 7. yeni bölüm fragmanı (Tıkla izle)

Kasım, yaşadığı vicdan azabıyla Zülüf’e gerçekleri söylemeye kararlıdır.

Güvercin 7. bölüm 2. fragman (Tıkla İzle)

Kenan’sa peşine düştüğü adamdan, bu işin içinde kimin olduğu bilgisini öğrenir ve Zülüf’e bunu söyleyip söylememenin ikileminde kalır.

Celil ve Kevsa arasındaki ittifak bunca yıl sonra ilk defa sarsılır.

Bedir’in evine gelen güzel bir haberle, son günlerde ilk kez mutluluk rüzgarları esmeye başlar; ancak bu mutluluk çok da uzun sürmeyecektir.

Kenan bütün bu açmazların içinde cebelleşirken hayatıyla ilgili çok önemli bir başka gerçeği öğrenecek ve her şeyi sorgulayacak bir aşamaya gelecektir.

Yapımcılığını Pastel Film, Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda; Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Devrim Saltoğlu, Osman Albayrak, Genco Özak, Toprak Sağlam, Eslem Akar, Berke Üsdiken, Gülen Kahraman, Işıl Dayıoğlu, Dilan Telkök, Ayşegül İşsever, İdil Memi, Sabri Memi, Enver Akbaş, Tolga Pancaroğlu ve Gözde Fidan’ın yer aldığı Güvercin’in öyküsü Gaziantep'te geçiyor.

Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu dizinin senaryosunu Öykü Gül Gürsoy, Halil Özer, Ayşin Akbulut, Feza Doğru, Mert Meriçli, Leyla Uslu Oter kaleme alıyor

İşte Güvercin 7. yeni bölüm fotoğrafları...