Kenan Doğulu ile Beren Saat'in iddiaların ardından el ele (Selçuk Yöntem'li tiyatro oyunu)
Ayrılık iddialarıyla sık sık gündeme gelen Beren Saat ile Kenan Doğulu el ele görüntülendi. İkili, usta oyuncu Selçuk Yöntem'in Amadeus isimli oyununu izledi.
21.02.2020 - 11:15
Şu sıralar Atiye dizisinde rol alan Beren Saat ve Kenan Doğulu önceki akşam bir kez daha el ele objektiflere yansıdı.
Amadeus adlı oyundan el ele çıkan çift, sorulara “Her şey çok güzel, mutluyuz, teşekkür ederiz” yanıtını verdi.
Selçuk Yöntem ise buluşma fotoğrafını "Beren ve Kenan dün gece Amadeus'a geldiler ne iyi ettiler.." notu ile Instagram'da paylaştı.
Saat daha önce verdiği röportajda, “Evliliğimiz her evlilik gibi gidiyor. Biz çok güzel bir aşk yaşadık. Anlamını, önemini şu an yaşadığımız süreçte daha çok fark ediyorum. İlişkimiz başka bir forma evrildi” ifadelerini kullanmıştı.
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