Kenan Doğulu ile Beren Saat'in iddiaların ardından el ele (Selçuk Yöntem'li tiyatro oyunu)

Şu sıralar Atiye dizisinde rol alan Beren Saat ve Kenan Doğulu önceki akşam bir kez daha el ele objektiflere yansıdı.

Selçuk Yöntem ise buluşma fotoğrafını "Beren ve Kenan dün gece Amadeus'a geldiler ne iyi ettiler.." notu ile Instagram'da paylaştı.

Saat daha önce verdiği röportajda, “Evliliğimiz her evlilik gibi gidiyor. Biz çok güzel bir aşk yaşadık. Anlamını, önemini şu an yaşadığımız süreçte daha çok fark ediyorum. İlişkimiz başka bir forma evrildi” ifadelerini kullanmıştı.