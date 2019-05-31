Kenan Doğulu ile boşanma iddialarına Beren Saat’ten yanıt: 'Ne zaman boşanacaksınız?' diyorlar sürekli
Kenan Doğulu ile boşanacakları iddia edilen Beren Saat, “'Ne zaman boşanacaksınız?' diyorlar sürekli. Boşanmak işin en kolay kısmı” diyerek sessizliğini sosyal medyadan bozdu.
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Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü sosyal medyadan kutlayarak şu açıklamayı paylaştı; “Ben oyun arkadaşımı buldum galiba dedim bir akşam, gözlerin parlayarak baktın. Gece gitar sesiyle uyandım; bir şarkıya başlamıştın, büyülendim. Biz o şarkıyı beraber bitirirken, aşk şarkısı olduk. Birbirimizin yaralarını öptükçe can arkadaşı olduk."
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"Yaydığımız aşk enerjisiyle çevremizde iklim değişikliğine sebep olduk ve beraber ne eğlendik. Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı, yol arkadaşımı... Bir yerlerin kapısında el ele çekilmiş naylon fotoğraflarımızı aşk sananlar için bunlar, arkadaşlarımızın gözünden hesapsızca biz işte."
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"'Ne zaman boşanacaksınız?' diyorlar sürekli; güvenmek, bağlanmak, bağışlamak, vazgeçmek bütün bu ağır duygusal süreci hiç merak eden yok. Boşanmak işin en kolay kısmı, ben evlenmeye de göre az hevesli taraftım zaten."
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"Benim için esas olan hep aşktı, aşktır! Bir yastıkta kocamak mı, beraber ölmek mi insanların bir aşkı başarmaktan anladığı bilemiyorum. Oysa sen, ben, babanın gitarı bir yatağın içinde; sonsuz zamanın durakladığı, ömrün tamamlandığı yüz yıllar yaşadık."
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"Bu demode romantizmde ortağım olduğun için teşekkür ederim. Sen tabi ki yeni şarkılar yazacaksın. Artık içimde ne öfke, ne en ufak bir pişmanlık; her damla gözyaşıma ziyadesiyle değdin. İyi ki doğdun da, sana aşık oldum."