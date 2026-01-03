Kenan Doğulu'dan yıllar sonra Eurovision itirafı. "Birinci olamadığım için kendime kızdım"

"Eurovision'da dördüncü olmak travmatik bir şey oldu benim için. Ben bütün gece ağladım sabaha kadar. Kimse bilmez" dedi.

51 yaşındaki Doğulu, sözlerine "Bizi kuliste puanlama zamanı zaman çekmeye geliyor kameraman ben yokum yani. Hep tuvalette ağladım. Sonra sabaha kadar odada ağladım" diye devam etti.