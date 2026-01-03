Kenan Doğulu'dan yıllar sonra Eurovision itirafı. "Birinci olamadığım için kendime kızdım"
03.01.2026 12:16
NTV - Haber Merkezi
Şarkıcı Kenan Doğulu, yıllar önce katıldığı "Eurovision" ile ilgili itirafta bulundu. Sabaha kadar ağladığını söyleyen Doğulu "Bende travma yarattı" dedi.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Kenan Doğulu, müzisyen Arem Özgüç ve Arman Aydın’ın yılbaşı programına konuk oldu. Kariyerine dair konuşan ünlü isim, “Başarısızlık duygusunu merak ettin mi?” sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.
2007 yılında "Shake It Up Şekerim" adlı şarkıyla Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan ve dördüncü olan Kenan Doğulu, bunun kendisinde başarısızlık duygusu yarattığını seneler sonra açıkladı.
"SABAHA KADAR AĞLADIM"
"Eurovision'da dördüncü olmak travmatik bir şey oldu benim için. Ben bütün gece ağladım sabaha kadar. Kimse bilmez" dedi.
51 yaşındaki Doğulu, sözlerine "Bizi kuliste puanlama zamanı zaman çekmeye geliyor kameraman ben yokum yani. Hep tuvalette ağladım. Sonra sabaha kadar odada ağladım" diye devam etti.
O sene yarışmaya 68 ülkenin katıldığını belirten Doğulu, "Aslında o kadar ülke içinde dördüncü olmanın başarı olduğunu söyleseler de bir başarısızlık çünkü o bir yarış ve birinci olmadıysan kaybettin demektir" dedi.
"KENDİ FELSEFEME AYKIRI BİR KATILIM YAPTIM"
“Başından beri sanatın yarıştırılamayacağını düşünerek yarışmaya katıldığım için bende büyük bir travma yarattı” diyen ünlü şarkıcı, "Çünkü kendi felseme aykırı bir katılım yaptım orada. Celine Dion'un, Sertab Erener'in başarısı ve kariyerlerindeki gelişimler beni etkilemişti. O yüzden de bu teklifi kabul etmiştim" ifadelerini kullandı.
"ŞARKI DAHA İYİ OLSA BİRİNCİ OLABİLİRDİK"
Babası Yurdaer Doğulu'nun da Balkan yarışmalarında birinciliğinin olması ve ona 'milli gitarist' demelerinden bahseden Doğulu, "Benim için de milli şarkıcı olmak çok önemliydi. Tüm Türkler tek yürek olsak da olmadı. Şarkı çok daha iyi olsa birinci olabilirdik belki ama yapılan şarkıların içinden o seçildi" şeklinde konuştu.
"TOPARLAMAM ZOR OLDU"
Kenan Doğulu, sözlerini ""Güzel geçmiş olabilir ama benim toparlamam zor oldu. Çünkü o güne kadar sürdürdüğüm bir başarı vardı. O gün orada birinci olamadığım için kendime çok kızdım" diye noktaladı.