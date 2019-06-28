Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu boşanma iddialarına noktayı koydu
2014 yılında Amerika'da evlenen şarkıcı Kenan Doğulu ile Beren Saat'in evliliğinde uzun süredir kriz yaşandığı iddia ediliyordu. Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu çıkan haberler hakkında konuştu
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Kenan Doğulu dün gece Harbiye'de konser verdi. Seyirciler arasında Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu da vardı.
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Anne Doğulu, Kenan-Beren Saat ilişkisiyle ilgili soruları yanıtladı:
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3"Oğlumu hiçbir zaman yalnız bırakmam. An çok Bugünüm Sensiz geçti şarkısını seviyorum. Babası için yazmıştı onu..."
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4"Sahne performansı muhteşem, üstüne adam tanımıyorum. Bütün popçuları seviyorum ama o benim oğlum"
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5"Beren ile Kenan ayrı değiller. Her şey yolunda. Herkes işinde gücünde..."
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Şu sıralar Netflix'in projesi Atiye ile gündemde olan Beren Saat, Instagram paylaşımları üzerine eşi Kenan Doğulu ile boşanacakları yönünde ortaya atılan iddiaları "Öyle bir şey yok" diyerek yalanladı.