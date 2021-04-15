Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızları Lalin ile Boğaz keyfi
Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile meslektaşı olan eşi Sinem Kobal, altı aylık kızları Lalin'le Boğaz keyfi yaptı. Çiftin kızları, ilk kez objektiflere takıldı.
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15.04.2021 - 11:17
Beş yıl önce hayatlarını birleştiren Sinem Kobalve Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz yıl ekim ayında kızları Lalin'i kucaklarına alarak ebevyn oldu. Annesinin ise "Daha 5 buçuk aylık ama bence de bana benziyor" dediği Lalin bebek çok merak ediliyordu. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun altı aylık kızları Lalin, ilk kez Tarabya'da görüntülendi.
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; çift, havanın sıcak olması nedeniyle arkadaşlarının teknesiyle Boğaz keyfi yaptı. Tekneye doğru yürüyen ünlü çift, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.
Bir ara minik kızını alıp arkadaşına ait teknenin güvertesine çıkan 33 yaşındaki Kobal, Lalin'e hem martıları hem de denizi seyrettirdi.
Annesinin kucağında tüm sevimliliğiyle etrafı seyreden Lalin, güzel oyuncunun kopyası gibiydi.
Oyuncu çift, daha sonra arkadaşlarıyla üç saat boyunca sahilde dolaştı.
Kobal, akşam saatlerinde ise bu defa bebeğiyle çektirdiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
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