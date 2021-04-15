Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızları Lalin ile Boğaz keyfi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; çift, havanın sıcak olması nedeniyle arkadaşlarının teknesiyle Boğaz keyfi yaptı. Tekneye doğru yürüyen ünlü çift, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

Bir ara minik kızını alıp arkadaşına ait teknenin güvertesine çıkan 33 yaşındaki Kobal, Lalin'e hem martıları hem de denizi seyrettirdi.



