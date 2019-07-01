Kenan İmirzalıoğlu ile Tuba Büyüküstün buluşuyor
Kenan İmirzalıoğlu ile Tuba Büyüküstün'ü aynı projede buluşturmak isteyen Ay Yapım harekete geçti. İkiliden İmirzalıoğlu'nun teklife sıcak baktığı iddia edildi.
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1Ay Yapım, Ortadoğu’da geniş hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu'nu aynı projede buluşturmak istiyor.
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2Daha önce Tatlıtuğ ile Büyüküstün ikilisini bir araya getiren yapım şirketi şimdi de her iki ismi yan yana getirmeye çalışıyor.
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3Kerem Çatay ile bir araya gelip görüşen İmirzalıoğlu’nun bu teklife sıcak baktığı öne sürüldü.
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İmirzalıoğlu geçtiğimiz sezon Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisiyle ekranlarda boy gösterdi.
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5Büyüküstün ise Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde olduğu Cesur ve Güzel'de rol almıştı.