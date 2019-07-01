NTV

Kenan İmirzalıoğlu ile Tuba Büyüküstün buluşuyor

Kenan İmirzalıoğlu ile Tuba Büyüküstün'ü aynı projede buluşturmak isteyen Ay Yapım harekete geçti. İkiliden İmirzalıoğlu'nun teklife sıcak baktığı iddia edildi.

  • 1

    Ay Yapım, Ortadoğu’da geniş hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu'nu aynı projede buluşturmak istiyor.


  • 2

    Daha önce Tatlıtuğ ile Büyüküstün ikilisini bir araya getiren yapım şirketi şimdi de her iki ismi yan yana getirmeye çalışıyor.


  • 3

    Kerem Çatay ile bir araya gelip görüşen İmirzalıoğlu’nun bu teklife sıcak baktığı öne sürüldü.
  • 4

    İmirzalıoğlu geçtiğimiz sezon Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisiyle ekranlarda boy gösterdi. 



  • 5

    Büyüküstün ise Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde olduğu Cesur ve Güzel'de rol almıştı.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin