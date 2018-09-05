Kenan Işık'ın sağlık durumunda değişiklik yok (Kardeşiyle karıştırdılar)
Kenan Işık'ın hayati fonksiyonlarının normale döndüğü hatta Bodrum'da görüldüğü yönündeki iddialar asılsız çıktı. Bodrum'da görüntülenen kişinin sanatçıya çok benzeyen kardeşi Memet Cengiz Işık olduğu ortaya çıktı.
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Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Kenan Işık 4 yıl önce gittiği spor salonundaki saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek komaya girmişti. Komada uzun süre yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hayati fonksiyonlarının normale döndüğü iddia edildi.
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Hatta bazı görgü tanıkları Bodrum'da bir yazlıkta sanatçıyı balkonda otururken gördüklerini bile ifade ettiler. Hatta Kenan Işık'ın sağlık durumu Google'dan en çok aranan başlıklar arasına girdi. Ancak Bodrum'da görünen kişinin Kenan Işık'ın kendisine çok benzeyen kardeşi olduğu ortaya çıktı.
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Sanatçının durumunda bir değişiklik olmadığı öğrenildi.
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Hürriyet'in haberine göre; Bodrum'da Kenan Işık sanılan kişinin ise ünlü sanatçıya çok benzeyen kardeşi olduğu ortaya çıktı.
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Zaman zaman Kenan Işık'ın kardeşi Prof. Dr. Memet Cengiz Işık'ı görenler, sanatçının iyileştiğini düşünüp sosyal medyadan asılsız haberler yayılmasına neden oluyor.